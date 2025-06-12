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ИИ массово сводит людей с ума: сотни пользователей уже забанены

0:58
Наука

Люди по всему миру начали сходить с ума, придумывать небылицы из-за того, что часто используют нейросети. Модераторы Reddit сообщили, что в последнее время банят сотни пользователей, которые после длительного общения с ИИ ведут себя странно.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Например, они считают, что "совершили какое-то невероятное открытие, создали бога или сами стали богом".

По мнению специалистов, "сумасшедших людей гораздо больше, чем вам кажется", а нейросеть еще и подстегивает их. Так, пользователи убеждают себя, что в беседах с нейросетями получили "ответы" на вопросы о вселенной; кто-то даже теряет друзей и семью из-за увеличения ИИ.

"Меня особенно беспокоят комментарии, где ИИ, похоже, следуют шаблону, побуждая пользователей отделяться от членов семьи, которые оспаривают их идеи, и другие манипулятивные инструкции", — сказал один из модераторов.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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