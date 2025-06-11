Только иллюзия мышления: Apple разоблачает преувеличенные возможности крупных языковых моделей

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Apple опубликовала статью, вызвавшую широкий резонанс, в которой выразила сомнения относительно интеллектуальных способностей современных крупных языковых моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

В своей работе эксперты по машинному обучению утверждают, что в индустрии искусственного интеллекта наблюдается тенденция к переоценке возможностей передовых моделей, таких как OpenAI o3, Anthropic Claude 3.7 и Google Gemini.

В частности, под сомнение ставятся заявления компаний, включая OpenAI, об умении их моделей "рассуждать". По мнению команды Apple, эта заявленная способность, активно используемая компанией Сэма Альтмана в маркетинге, является всего лишь "иллюзией мышления".

Примечательно, что Apple часто критикуют за отставание от конкурентов в сфере ИИ. Компания придерживается более консервативного подхода к интеграции этой технологии в свои продукты, и результаты пока остаются неоднозначными.

Исследователи из Apple задаются вопросом, действительно ли передовые модели искусственного интеллекта так хороши в "мышлении", как утверждается. Они указывают на то, что, несмотря на улучшение показателей в тестах на логическое мышление, фундаментальные возможности, масштабируемость и ограничения этих моделей остаются недостаточно изученными.

Проведя эксперименты с использованием "контролируемых сред-головоломок", команда Apple обнаружила, что точность моделей ИИ снижается при достижении определенной сложности задач, пишет futurism.

По мнению исследователей, даже при достаточном объеме обучения модели испытывают трудности с решением задач, превышающих определенный порог сложности, что является результатом "феномена чрезмерного обдумывания".

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

