Космические строительные блоки: как они попали на нашу планету

Гипотеза панспермии предполагает, что земная жизнь имеет внеземное происхождение, прибыв на нашу планету из космического пространства на кометах, метеоритах или в составе космической пыли.
Эта концепция, предложенная Сванте Аррениусом еще в XIX веке, по-прежнему вызывает интерес в научном сообществе.
Аргументы в поддержку панспермии включают обнаружение структур, напоминающих окаменелые микроорганизмы, в марсианском метеорите ALH 84001.
Кроме того, бактерия Deinococcus radiodurans демонстрирует исключительную устойчивость к космической радиации и высоким давлениям. Даже тихоходки, более сложные организмы, способны выживать в открытом космосе, что было доказано экспериментально.
Анализ комет, проведенный миссией "Розетта", выявил наличие аминокислот и сахаров, то есть органических веществ, в их льдах. В целом, органические соединения широко распространены в космических объектах.
Однако существуют и контраргументы. Длительное космическое путешествие может привести к летальной дозе радиации даже для самых устойчивых бактерий.
Кроме того, панспермия не отвечает на вопрос о первичном возникновении жизни, а лишь переносит его в другое место.
В современной интерпретации панспермия рассматривается как возможность доставки органических молекул, строительных блоков жизни, из космоса. Вероятно, это действительно происходило, учитывая интенсивную метеоритную бомбардировку Земли в ранние периоды ее существования, когда метеориты приносили с собой различные вещества, включая органику.
Тем не менее, большинство ученых придерживаются мнения, что абиогенез, процесс возникновения жизни из неживой материи, произошел непосредственно на Земле, пишет "Популярная наука".
Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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