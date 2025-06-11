Космические строительные блоки: как они попали на нашу планету

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Гипотеза панспермии предполагает, что земная жизнь имеет внеземное происхождение, прибыв на нашу планету из космического пространства на кометах, метеоритах или в составе космической пыли.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Эта концепция, предложенная Сванте Аррениусом еще в XIX веке, по-прежнему вызывает интерес в научном сообществе.

Аргументы в поддержку панспермии включают обнаружение структур, напоминающих окаменелые микроорганизмы, в марсианском метеорите ALH 84001.

Кроме того, бактерия Deinococcus radiodurans демонстрирует исключительную устойчивость к космической радиации и высоким давлениям. Даже тихоходки, более сложные организмы, способны выживать в открытом космосе, что было доказано экспериментально.

Анализ комет, проведенный миссией "Розетта", выявил наличие аминокислот и сахаров, то есть органических веществ, в их льдах. В целом, органические соединения широко распространены в космических объектах.

Однако существуют и контраргументы. Длительное космическое путешествие может привести к летальной дозе радиации даже для самых устойчивых бактерий.

Кроме того, панспермия не отвечает на вопрос о первичном возникновении жизни, а лишь переносит его в другое место.

В современной интерпретации панспермия рассматривается как возможность доставки органических молекул, строительных блоков жизни, из космоса. Вероятно, это действительно происходило, учитывая интенсивную метеоритную бомбардировку Земли в ранние периоды ее существования, когда метеориты приносили с собой различные вещества, включая органику.

Тем не менее, большинство ученых придерживаются мнения, что абиогенез, процесс возникновения жизни из неживой материи, произошел непосредственно на Земле, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



