Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет
Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись
Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо

Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой

2:34
Наука

Разлом Сан-Андреас и его соседи могут долго молчать… а потом внезапно нанести удар. Новое исследование показывает, что почти половина крупных разломов в Калифорнии сейчас считаются "запоздалыми" — то есть текущее время превышает типичный цикл между землетрясениями.

Последствия землетрясения, Калифорния
Фото: web.archive.org by FEMA News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Последствия землетрясения, Калифорния

В других регионах мира таких "опаздывающих" разломов значительно меньше. Эти данные могут изменить то, как мы строим сейсмические прогнозы по всему миру.

"Главный вывод, который следует сделать, заключается в том, что выиграть могут все, включая Калифорнию", — уверена ведущая автор работы, геолог Василики Муслопулу из Национальной обсерватории Афин.

Калифорния — исключение из правил?

Исследователи сравнили геологические данные о разломах из Калифорнии с данными из четырёх других сейсмоактивных регионов: Японии, Греции, Новой Зеландии и области Бассейна и Хребта (Невада, Юта, Аризона и северо-запад Мексики).

Оказалось, что только в Калифорнии почти половина разломов "запаздывают", тогда как в других регионах таких случаев — менее 20%.

Причина, как предполагает команда, — в высокой скорости движения разломов в Калифорнии. Такие разломы вызывают землетрясения чаще, поэтому их геологическая история богаче.

В других местах медленные разломы могут "молчать" тысячи лет, и доказательств их активности в прошлом почти нет.

"Будет очень интересно посмотреть, как эти быстро движущиеся разломы и регионы соотносятся с калифорнийскими разломами", — добавила Муслопулу.

Проблема в прогнозах?

Дело в том, что данные из Калифорнии активно используются в глобальных моделях прогнозирования землетрясений. Но если они аномальны — модели могут давать искажённые результаты.

Авторы исследования предлагают использовать другой подход: ориентироваться не на время с последнего землетрясения, а на временной интервал между двумя последними событиями.

Особенно это важно за пределами Калифорнии, где сейсмические циклы менее предсказуемы.

Сейчас в регионе наблюдается сейсмическое затишье. Однако, как напоминают учёные, разлом Сан-Андреас может работать по принципу "суперциклов" — групп землетрясений, разделённых спокойными периодами.

Если затишье сменится активностью, последствия могут быть непредсказуемыми.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. С разломом связаны землетрясения, достигающие магнитуды 9 и вызывающие поверхностные смещения до 7 м. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Новое откровение Гогунского о женщинах: эта книга многих пугает, но актёра она вдохновляет
Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись
Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента
Собака рычит на других: возможно, она просто боится — и ждёт вашей помощи
Рынок новостроек Москвы рухнул: эксперты бьют тревогу – что происходит
Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа
Искусственную кровь создали в Японии: она обладает чудо-возможностями
Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря
Этот трюк с солью меняет всё: простой рассол превращает грудку в нежнейшее мясо
Кажутся устаревшими, но именно они тянут с того света: изобретения, которые продолжают спасать жизни при ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.