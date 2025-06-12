Покой перед бурей: разлом в Калифорнии молчит дольше обычного — и это может обернуться катастрофой

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Разлом Сан-Андреас и его соседи могут долго молчать… а потом внезапно нанести удар. Новое исследование показывает, что почти половина крупных разломов в Калифорнии сейчас считаются "запоздалыми" — то есть текущее время превышает типичный цикл между землетрясениями.

Фото: web.archive.org by FEMA News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Последствия землетрясения, Калифорния

В других регионах мира таких "опаздывающих" разломов значительно меньше. Эти данные могут изменить то, как мы строим сейсмические прогнозы по всему миру.

"Главный вывод, который следует сделать, заключается в том, что выиграть могут все, включая Калифорнию", — уверена ведущая автор работы, геолог Василики Муслопулу из Национальной обсерватории Афин.

Калифорния — исключение из правил?

Исследователи сравнили геологические данные о разломах из Калифорнии с данными из четырёх других сейсмоактивных регионов: Японии, Греции, Новой Зеландии и области Бассейна и Хребта (Невада, Юта, Аризона и северо-запад Мексики).

Оказалось, что только в Калифорнии почти половина разломов "запаздывают", тогда как в других регионах таких случаев — менее 20%.

Причина, как предполагает команда, — в высокой скорости движения разломов в Калифорнии. Такие разломы вызывают землетрясения чаще, поэтому их геологическая история богаче.

В других местах медленные разломы могут "молчать" тысячи лет, и доказательств их активности в прошлом почти нет.

"Будет очень интересно посмотреть, как эти быстро движущиеся разломы и регионы соотносятся с калифорнийскими разломами", — добавила Муслопулу.

Проблема в прогнозах?

Дело в том, что данные из Калифорнии активно используются в глобальных моделях прогнозирования землетрясений. Но если они аномальны — модели могут давать искажённые результаты.

Авторы исследования предлагают использовать другой подход: ориентироваться не на время с последнего землетрясения, а на временной интервал между двумя последними событиями.

Особенно это важно за пределами Калифорнии, где сейсмические циклы менее предсказуемы.

Сейчас в регионе наблюдается сейсмическое затишье. Однако, как напоминают учёные, разлом Сан-Андреас может работать по принципу "суперциклов" — групп землетрясений, разделённых спокойными периодами.

Если затишье сменится активностью, последствия могут быть непредсказуемыми.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. С разломом связаны землетрясения, достигающие магнитуды 9 и вызывающие поверхностные смещения до 7 м.

