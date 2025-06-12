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Космический гигант сдувается: что скрывает старейшая планета Солнечной системы

Наука

Когда-то Юпитер был настоящим гигантом, чья масса в 2-2,5 раза превышала нынешнюю. Сейчас он постепенно теряет объём, сжимаясь примерно на 2 сантиметра в год. Такое "похудение" связано с эффектом Кельвина-Гельмгольца: планета остывает, внутреннее давление падает — и она сжимается.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Гигант с прошлого

Юпитер — старейшая планета в Солнечной системе. Он появился около 4,5 миллиарда лет назад, обогнав по возрасту даже Землю — наша планета моложе примерно на 50 миллионов лет.

В те времена молодой Юпитер мог бы "поглотить" все остальные планеты: его объём превышал земной в 2000 раз, а магнитное поле было в 400 раз мощнее, чем у нашей планеты сейчас.

Космическая стройность: как мы это узнали?

Исследователи наблюдали движение спутников Юпитера — Амальтеи и Фивы — и по их траекториям восстановили предполагаемый древний объём планеты. Эти данные легли в основу теории о колоссальном сжатии, начавшемся миллиарды лет назад.

"Конечной целью исследования является изучение того, откуда мы пришли. Ответить на этот вопрос необходимо для понимания механизма формирования планет. Наши результаты не только о Юпитере, но и обо всей встрече по формированию Солнечной системы в целом приблизят нас к нам."

Почему это важно?

Юпитер обладает колоссальной гравитацией и сильно влияет на формирование всей звёздной системы.

Он словно архитектор, который определил, как будут располагаться планеты. Поняв его эволюцию, мы приближаемся к пониманию и собственного происхождения.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Юпи́тер - самая большая планета в Солнечной системе, пятая по удалённости от Солнца. Юпитер наряду с Сатурном (с которым раз в 20 земных лет вступает в "Великое соединение", состоя в т. н. "резонансе 2:5 и 3:5") классифицируется как газовый гигант.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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