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Месси уже нервничает: этот робот двигается точнее, чем звезда футбола

2:29
Наука

Что будет, если поставить двуногого робота на платформу гоночного грузовика без какой-либо страховки или поддержки? Компания LimX Dynamics решила ответить на этот вопрос — и результат удивил даже скептиков. Tron 1 выдержал резкие повороты, торможения и ускорения на движущемся автомобиле, не потеряв равновесия ни на секунду.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Баланс на грани возможного

Недавняя публикация вызвала ажиотаж не только благодаря впечатляющему тесту, но и из-за шутливого названия: "1 скоро станет вызовом Месси". Намёк на Лионеля Месси, безупречного в маневренности и координации, подчёркивает: Tron 1 — это не просто робот, а машина с феноменальной точностью.

Во время заезда грузовик:

  • резко тормозил,
  • выполнял крутые повороты,
  • перестраивался и ускорялся.

Робот остался на месте, используя только встроенные сенсоры и адаптивные алгоритмы, которые перекалибровались в реальном времени. Без тросов, креплений и внешней помощи — только "мозги" и точные приводы.

Инженерное совершенство в действии

Tron 1 создавался как платформа для исследований и адаптации в разных средах. Он оснащён сменными ногами, которые подстраиваются под тип поверхности, а программное обеспечение самостоятельно распознаёт изменения и переключает режимы работы.

В марте LimX уже показывали серию испытаний, где робот проходил сложные рельефы. Но тест на движущемся грузовике стал настоящей проверкой способности работать в нестабильной среде — ключевого навыка для роботов будущего.

Для кого создавался Tron 1?

Tron 1 — это не просто эксперимент. Его гибкая конструкция позволяет использовать дополнительные модули: лидары, камеры, роботизированные руки, мультиспектральные сенсоры.

Он открыт для разработчиков: SDK полностью совместим с NVIDIA Isaac, Mujoco, Gazebo и поддерживает Python. С функцией Sim2Real можно легко переходить от симуляции к реальному миру.

Эта универсальность делает платформу идеальной для:

  • научных задач,
  • промышленного применения,
  • обучения и тестов в сложных условиях.

"Tron 1 против гоночных грузовиков, робот не уродует и остаётся в равновесии на движущейся среде".

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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