Что будет, если поставить двуногого робота на платформу гоночного грузовика без какой-либо страховки или поддержки? Компания LimX Dynamics решила ответить на этот вопрос — и результат удивил даже скептиков. Tron 1 выдержал резкие повороты, торможения и ускорения на движущемся автомобиле, не потеряв равновесия ни на секунду.
Недавняя публикация вызвала ажиотаж не только благодаря впечатляющему тесту, но и из-за шутливого названия: "1 скоро станет вызовом Месси". Намёк на Лионеля Месси, безупречного в маневренности и координации, подчёркивает: Tron 1 — это не просто робот, а машина с феноменальной точностью.
Во время заезда грузовик:
Робот остался на месте, используя только встроенные сенсоры и адаптивные алгоритмы, которые перекалибровались в реальном времени. Без тросов, креплений и внешней помощи — только "мозги" и точные приводы.
Tron 1 создавался как платформа для исследований и адаптации в разных средах. Он оснащён сменными ногами, которые подстраиваются под тип поверхности, а программное обеспечение самостоятельно распознаёт изменения и переключает режимы работы.
В марте LimX уже показывали серию испытаний, где робот проходил сложные рельефы. Но тест на движущемся грузовике стал настоящей проверкой способности работать в нестабильной среде — ключевого навыка для роботов будущего.
Tron 1 — это не просто эксперимент. Его гибкая конструкция позволяет использовать дополнительные модули: лидары, камеры, роботизированные руки, мультиспектральные сенсоры.
Он открыт для разработчиков: SDK полностью совместим с NVIDIA Isaac, Mujoco, Gazebo и поддерживает Python. С функцией Sim2Real можно легко переходить от симуляции к реальному миру.
Эта универсальность делает платформу идеальной для:
"Tron 1 против гоночных грузовиков, робот не уродует и остаётся в равновесии на движущейся среде".
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
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