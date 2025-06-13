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Средиземноморская формула долголетия: диета, движение и дружба

2:04
Наука

В итальянском регионе Чиленто-Салерно зафиксировано необычно высокое число долгожителей, что стало предметом научного интереса.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

С 2015 года проводится исследование CIAO, целью которого является выявление ключевых факторов, обеспечивающих долголетие и высокое качество жизни в старшем возрасте.

Основным элементом здорового старения признана средиземноморская диета: 90% участников исследования придерживаются именно её. Богатая овощами, рыбой и оливковым маслом, местная кухня способствует снижению рисков диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно ценится оливковое масло из Чиленто — с пониженным содержанием вредных жирных кислот.

Однако долголетие не ограничивается питанием. Жители Чиленто остаются физически активными и социально вовлечёнными — общаются с друзьями и семьёй, что поддерживает их когнитивное и эмоциональное здоровье. Биологически они моложе своего паспортного возраста, что подтверждается анализами на метаболиты и биомаркеры.

Учёные также выявили улучшенное кровообращение, в частности в мозге: высокий уровень PAM и низкий адреномедуллин положительно влияют на микроциркуляцию. Эти факторы, наряду с скоординированной иммунной реакцией и эпигенетическими особенностями, формируют защиту против воспаления и старения клеток.

Пилотное исследование с участием 23 человек показало улучшение самочувствия, снижение веса и повышение качества жизни при соблюдении здоровых привычек. Хотя выборка мала и срок наблюдения ограничен, результаты вдохновляют на продолжение работы.

В будущем планируется создать масштабную платформу сбора и анализа данных, задействуя искусственный интеллект. Это позволит глубже понять механизмы здорового старения и адаптировать находки для других регионов мира.

Уточнения

Сале́рно (итал. Salerno, неап. Salierno) — город и порт на берегу Салернского залива в Южной Италии, административный центр провинции Салерно области Кампания. Отделяет Амальфитанское побережье (к северу) от побережья Чиленто (к югу). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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