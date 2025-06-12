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Один предок — миллионы потомков: где зародилась жизнь на планете

2:24
Наука

Какой была жизнь на Земле, когда она только родилась? Недавнее исследование британских ученых приблизило нас к ответу на этот фундаментальный вопрос.

Гребневик мнемиопсис
Фото: commons.wikimedia.org by Сепультурка, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гребневик мнемиопсис

Загадочный LUCA

LUCA — это не имя, а аббревиатура: Last Universal Common Ancestor. Последний универсальный общий предок всех живых существ. От него достались базовые механизмы, без которых невозможна жизнь: хиральные аминокислоты, кодирование информации, расщепление АТФ и синтез белков. Но где и когда жил LUCA — вопрос, до сих пор покрытый тайной.

Никаких окаменелостей этого существа не найдено. Всё, что мы знаем, — результат изучения геномов современных и вымерших организмов. И каждый новый анализ порождает больше вопросов, чем ответов.

Когда всё началось

Международная команда, возглавляемая генетиками из Университета Бристоля, решила прояснить ситуацию с помощью молекулярных часов и биохимического моделирования. Ученые сравнили гены всех ныне живущих существ и подсчитали количество накопленных мутаций с момента расхождения от общего предка.

Результат оказался неожиданным: LUCA жил около 4,2 миллиарда лет назад. Это всего через несколько сотен миллионов лет после формирования самой Земли. "Мы не ожидали, что он настолько древний", — призналась Сандра Авьварес-Карретеро из Бристоля.

Насколько сложен был LUCA

Исследование показало: размер его генома составлял около 2,75 миллиона пар оснований. Это больше, чем предполагалось раньше, но вполне сопоставимо с ДНК современных прокариот — бактерий и архей.

Авторы предполагают, что LUCA обитал в древней экосистеме и питался, фиксируя углекислый газ при помощи цепочки биохимических реакций, известной как путь Вуда — Льюнгдаля. Какими были его соседи по экосистеме — неизвестно, но их физиология, вероятно, была схожа.

Эволюция в ускоренном темпе

Что привело к появлению LUCA — вопрос без ответа. Однако исследование подтверждает: эволюция на заре Земли шла стремительно. Учитывая возраст Луны и планеты, первые формы жизни возникли в поистине сжатые сроки.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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