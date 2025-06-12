Почему вы снова выбираете еду вместо спорта — всё дело в этом нейропептиде

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый день мы оказываемся перед выбором: пробежка или пирожное, спортзал или диван с сериалом. Что влияет на этот выбор? Как оказывается, не только сила воли.

Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Неправильное питание

Открытие, способное изменить подход к мотивации

Европейские учёные выяснили: наш мозг не просто взвешивает "полезно" и "вкусно". В центре этого процесса — молекула орексин. Это нейропептид, который участвует в формировании мотивации, особенно в ситуациях, где есть альтернатива.

Орексин действует не как универсальный толчок к действию, а как "весы", помогающие принять решение: физическая активность или вкусная еда. И именно он может быть причиной, почему одним проще отказаться от десерта в пользу спортзала, а другим — нет.

Как это доказали

Эксперимент провели на мышах. Животным предложили два удовольствия: беговое колесо и бар с молочными коктейлями. Оказалось:

Здоровые мыши с активной системой орексина чаще выбирали колесо.

Их сородичи с блокированным орексином почти всегда шли к коктейлю.

Но если выбора не было (только спорт или только десерт) — обе группы вели себя одинаково.

"Без орексина решение только одно — коктейль. Мышь всегда выбирала его вместо колеса", — говорит профессор Денис Бурдаков, один из авторов работы.

Почему это важно для нас

По данным ВОЗ, более четверти взрослых и почти 80% подростков недостаточно активны. Это приводит к эпидемии ожирения. Новое открытие помогает понять, что мешает нам делать "полезный" выбор — и как с этим можно работать.

Теперь учёные планируют испытать гипотезу на людях. Их интересуют пациенты с нарколепсией или те, кто принимает препараты, блокирующие орексин.

Что дальше

Если результаты подтвердятся, это откроет новые подходы не только к лечению нарушений метаболизма, но и к созданию мотивационных стратегий для здоровых, но пассивных людей.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

