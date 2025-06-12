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Шокирующее открытие в микроволновках — биологи бьют тревогу

2:38
Наука

Кажется, микроволновая печь — одно из самых безобидных мест на кухне. Но испанские учёные недавно поставили под сомнение это представление. Они впервые подробно исследовали, кто именно живёт внутри этих приборов — и результаты оказались не такими уж безобидными.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Кто и где проверял микроволновки

Исследование провели специалисты Института интегративной системной биологии при Университете Валенсии совместно с биотехнологической компанией Darwin Bioprospecting Excellence S. L. Они взяли пробы с 30 микроволновок — 10 из домашних кухонь, 10 из общественных мест и 10 из лабораторий. Это позволило оценить, как микрофлора различается в зависимости от условий использования.

Невидимые жители кухонных помощников

Всего исследователи выявили 747 родов микробов, относящихся к 25 бактериальным типам. Среди самых распространённых — Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes. Причём некоторые бактерии встречались исключительно в определённых типах микроволновок.

Например, в бытовых приборах "обитали" Klebsiella, Pantoea, Rhizobium и другие, в то время как в общественных — Paenibacillus, Enterobacter, Arthrobacter и другие. Лабораторные микроволновки, как выяснилось, населяли особенно стойкие к излучению и температуре виды — Delftia, Deinococcus, а также уникальные представители Nonomuraea и даже неидентифицированные Cyanobacteria.

Параллели с солнечными панелями и выносливость микробов

Авторы работы также сравнили полученные данные с микробиомом солнечных панелей — и нашли удивительное сходство. И в том, и в другом случае среда крайне агрессивна, а значит, выживают только самые стойкие.

А могут ли они навредить

Некоторые из выявленных бактерий, например Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas, потенциально опасны для здоровья. Они могут вызывать инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому учёные настаивают: микроволновку нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

Почему это исследование важно

Выводы испанских биологов не только указывают на риски для здоровья, но и открывают новые перспективы в биотехнологиях. Микробы, способные выдерживать экстремальные условия, могут быть полезны в производственных процессах, где требуется высокая устойчивость к воздействию среды.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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