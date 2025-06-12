Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило
Зубная паста в лимоне: трюк, от которого ваша стиралка потеряет дар речи
Молниеносный метаболизм: 5 продуктов, которые работают быстрее, чем час в зале
Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой
Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов
Звук мотора может выдать поломку раньше, чем сработает ошибка
Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота
Тихая угроза в листве: они выглядят безобидно, но могут довести до больницы
МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС

Эти микробы пролетают тысячи километров и не погибают — зачем они это делают

2:04
Наука

Оказывается, над нашими головами — целый зоопарк микроскопических обитателей. Во время полётов над Японией на высоте до трёх километров учёные зафиксировали в воздухе сотни бактерий и спор грибов. И некоторые из них потенциально опасны для человека.

Атмосфера
Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, Космический центр имени Линдона Джонсона, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атмосфера

Виноваты ветры

Ещё в 2010-х биолог Ксавье Родо из Испании заметил закономерность: вспышки редкого детского заболевания — синдрома Кавасаки — в Японии совпадали с периодами, когда ветры дули с северо-востока Китая. Более того, в Калифорнии происходило то же самое, когда воздушные массы добирались и туда.

Учёные решили выяснить, что именно переносится с потоками воздуха. Использовали самолёт Cessna, поднялись на высоту до 3000 метров и собрали пробы. В итоге обнаружили более 260 видов грибов и свыше 300 бактерий. Некоторые из них успешно преодолели 2000 км, сохранились в воздухе и даже дали колонии в лаборатории.

Что нашли в пробах

  • Частицы минерала гафния — вероятно, из китайских рудников.
  • Бактерии, живущие в почве и на растениях.
  • Патогены, способные вызывать инфекции: Escherichia coli, Serratia marcescens и другие.
  • Микробы, устойчивые к антибиотикам.

Цитата из исследования:

"Мы подозреваем, что причиной синдрома может быть не один микроб, а их комбинация, попадающая в лёгкие вместе с пылевыми потоками".

Почему это важно

Учёные пока не доказали, что "воздушные" микробы вызывают вспышки заболеваний. Однако они точно могут перемещаться на огромные расстояния и попадать в дыхательные пути. Сейчас исследователи проверяют их воздействие на человеческие клетки.

Интересно, что споры грибов в атмосфере замечали ещё в 1920-х, но никто не представлял, насколько далеко и живучими могут быть эти организмы.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило
Зубная паста в лимоне: трюк, от которого ваша стиралка потеряет дар речи
Молниеносный метаболизм: 5 продуктов, которые работают быстрее, чем час в зале
Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой
Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов
Звук мотора может выдать поломку раньше, чем сработает ошибка
Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота
Тихая угроза в листве: они выглядят безобидно, но могут довести до больницы
МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС
Хотела бы сажать цветочки: Татьяна Лазарева** рассказала, как мечтает жить на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.