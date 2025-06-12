Эти микробы пролетают тысячи километров и не погибают — зачем они это делают

Оказывается, над нашими головами — целый зоопарк микроскопических обитателей. Во время полётов над Японией на высоте до трёх километров учёные зафиксировали в воздухе сотни бактерий и спор грибов. И некоторые из них потенциально опасны для человека.
Ещё в 2010-х биолог Ксавье Родо из Испании заметил закономерность: вспышки редкого детского заболевания — синдрома Кавасаки — в Японии совпадали с периодами, когда ветры дули с северо-востока Китая. Более того, в Калифорнии происходило то же самое, когда воздушные массы добирались и туда.
Учёные решили выяснить, что именно переносится с потоками воздуха. Использовали самолёт Cessna, поднялись на высоту до 3000 метров и собрали пробы. В итоге обнаружили более 260 видов грибов и свыше 300 бактерий. Некоторые из них успешно преодолели 2000 км, сохранились в воздухе и даже дали колонии в лаборатории.
Цитата из исследования:
"Мы подозреваем, что причиной синдрома может быть не один микроб, а их комбинация, попадающая в лёгкие вместе с пылевыми потоками".
Учёные пока не доказали, что "воздушные" микробы вызывают вспышки заболеваний. Однако они точно могут перемещаться на огромные расстояния и попадать в дыхательные пути. Сейчас исследователи проверяют их воздействие на человеческие клетки.
Интересно, что споры грибов в атмосфере замечали ещё в 1920-х, но никто не представлял, насколько далеко и живучими могут быть эти организмы.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.
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