Эти микробы пролетают тысячи километров и не погибают — зачем они это делают

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, над нашими головами — целый зоопарк микроскопических обитателей. Во время полётов над Японией на высоте до трёх километров учёные зафиксировали в воздухе сотни бактерий и спор грибов. И некоторые из них потенциально опасны для человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, Космический центр имени Линдона Джонсона, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атмосфера

Виноваты ветры

Ещё в 2010-х биолог Ксавье Родо из Испании заметил закономерность: вспышки редкого детского заболевания — синдрома Кавасаки — в Японии совпадали с периодами, когда ветры дули с северо-востока Китая. Более того, в Калифорнии происходило то же самое, когда воздушные массы добирались и туда.

Учёные решили выяснить, что именно переносится с потоками воздуха. Использовали самолёт Cessna, поднялись на высоту до 3000 метров и собрали пробы. В итоге обнаружили более 260 видов грибов и свыше 300 бактерий. Некоторые из них успешно преодолели 2000 км, сохранились в воздухе и даже дали колонии в лаборатории.

Что нашли в пробах

Частицы минерала гафния — вероятно, из китайских рудников.

Бактерии, живущие в почве и на растениях.

Патогены, способные вызывать инфекции: Escherichia coli, Serratia marcescens и другие.

Микробы, устойчивые к антибиотикам.

Цитата из исследования:

"Мы подозреваем, что причиной синдрома может быть не один микроб, а их комбинация, попадающая в лёгкие вместе с пылевыми потоками".

Почему это важно

Учёные пока не доказали, что "воздушные" микробы вызывают вспышки заболеваний. Однако они точно могут перемещаться на огромные расстояния и попадать в дыхательные пути. Сейчас исследователи проверяют их воздействие на человеческие клетки.

Интересно, что споры грибов в атмосфере замечали ещё в 1920-х, но никто не представлял, насколько далеко и живучими могут быть эти организмы.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

