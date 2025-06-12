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Цыплята раскрыли тайну: как мы распознаём лица, не зная, что это

2:06
Наука

Почему нам так легко распознавать лица — даже если перед нами облако или розетка? Ответ может скрываться в крошечном мозге новорождённого цыплёнка.

Цыплята
Фото: commons.wikimedia.org by Naim Alel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цыплята

Что видит цыплёнок, который никогда не видел лица

Учёные из Трентского университета в Италии провели необычный эксперимент. Они показали только что вылупившимся цыплятам изображения, на которых были три тёмные точки — как два глаза и рот. Ни одно существо до этого они не видели. И всё же мозг цыплят мгновенно реагировал на такую конфигурацию.

Активировалась зона, аналогичная префронтальной коре у человека — области, связанной с высшими когнитивными функциями. Это стало первым прямым подтверждением: реакция на "лицеобразные" образы врождённая, а не результат обучения.

Ошибка выжившего

А что, если бы точки были расставлены хаотично? В этом случае нейроны не реагировали. Только треугольное расположение — две точки сверху, одна снизу — "включало" механизм распознавания.

"Чувствительность к лицам, вероятно, врождённая у всех позвоночных. Мы видим три тёмных пятна, сложенных треугольником — и мозг "узнаёт” лицо", — поясняют авторы исследования.

Такой механизм важен для выживания: он помогает с первых минут жизни отличать "своих" от "чужих", распознавать мать и находить путь к еде и безопасности.

Почему мы видим лица в облаках

Эффект парейдолии — это когда мы "находим" лица в неодушевлённых объектах: в розетках, пятнах на стене, облаках. Долгое время считалось, что причина кроется в особенностях восприятия. Однако теперь есть доказательства: за этим стоит тот же самый нейронный механизм, что и за распознаванием настоящих лиц.

Научение — безусловно важный элемент, но, как считают исследователи, оно лишь дополняет врождённую основу. Если бы всё зависело от опыта, "обучение" заняло бы слишком много времени — слишком рискованно для выживания.

Уточнения

lang="uk">Рефле́кс (от лат. reflexus— отражённый) — стереотипная (стандартная, одинаковая для одинаковых условий) реакция живого организма на какое-либо воздействие (раздражитель), проходящая с участием рецепторов и под управлением нервной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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