Тайный союзник против иглокожих захватчиков найден у берегов Австралии

В Австралии бьют тревогу: морские ежи захватывают юго-восточное побережье. Эти иглокожие активно уничтожают морские водоросли, разрушая подводные леса ламинарий. Ученые решили выяснить, кто способен сдерживать их распространение. Результаты — удивили всех.
Ранее считалось, что численность морских ежей регулируют лангусты вида Sagmariasus verreauxi. Когда этих ракообразных стало больше после периода активного вылова, ожидали и снижения популяции ежей. Но этого не произошло.
Группа зоологов из Университета Ньюкасла (Новый Южный Уэльс) заподозрила: роль лангустов переоценена. Чтобы проверить гипотезу, они организовали эксперимент у побережья города Уоллонгонг.
Ученые разместили 100 морских ежей (два вида: Centrostephanus rodgersii и Heliocidaris erythrogramma) на специальных креплениях в зоне обитания лангустов. Скрытые камеры вели ночную съёмку почти месяц.
Результаты анализа видеозаписей шокировали: лангусты атаковали ежей лишь в 4% случаев. А вот бычьи акулы Heterodontus galeatus и Heterodontus portusjacksonii проявили небывалую активность — они уничтожили 45% ежей.
Даже крупные экземпляры с длинными иглами не смогли защититься от акул. Те игнорировали колючки и без труда пробивали защиту добычи.
Лангусты выбирали небольших или короткоиглых ежей, стараясь перевернуть их, чтобы атаковать более уязвимое брюшко.
Исследование показало: бычьи акулы могут быть ключевыми в контроле над популяцией ежей. Но ученые предупреждают — эксперимент проводился на ограниченной территории и в искусственных условиях. Требуются дополнительные данные.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
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