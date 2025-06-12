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Тайный союзник против иглокожих захватчиков найден у берегов Австралии

2:08
Наука

В Австралии бьют тревогу: морские ежи захватывают юго-восточное побережье. Эти иглокожие активно уничтожают морские водоросли, разрушая подводные леса ламинарий. Ученые решили выяснить, кто способен сдерживать их распространение. Результаты — удивили всех.

Морской еж
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Морской еж

Ставка была на лангустов

Ранее считалось, что численность морских ежей регулируют лангусты вида Sagmariasus verreauxi. Когда этих ракообразных стало больше после периода активного вылова, ожидали и снижения популяции ежей. Но этого не произошло.

Новый взгляд на старую проблему

Группа зоологов из Университета Ньюкасла (Новый Южный Уэльс) заподозрила: роль лангустов переоценена. Чтобы проверить гипотезу, они организовали эксперимент у побережья города Уоллонгонг.

Ученые разместили 100 морских ежей (два вида: Centrostephanus rodgersii и Heliocidaris erythrogramma) на специальных креплениях в зоне обитания лангустов. Скрытые камеры вели ночную съёмку почти месяц.

Кто оказался настоящим хищником

Результаты анализа видеозаписей шокировали: лангусты атаковали ежей лишь в 4% случаев. А вот бычьи акулы Heterodontus galeatus и Heterodontus portusjacksonii проявили небывалую активность — они уничтожили 45% ежей.

Даже крупные экземпляры с длинными иглами не смогли защититься от акул. Те игнорировали колючки и без труда пробивали защиту добычи.

Что предпочитают лангусты

Лангусты выбирали небольших или короткоиглых ежей, стараясь перевернуть их, чтобы атаковать более уязвимое брюшко.

Выводы с оговорками

Исследование показало: бычьи акулы могут быть ключевыми в контроле над популяцией ежей. Но ученые предупреждают — эксперимент проводился на ограниченной территории и в искусственных условиях. Требуются дополнительные данные.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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