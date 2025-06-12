Новый сорт бананов спасёт плантации — вот почему фермеры в восторге

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый год мировая банановая индустрия теряет сотни миллионов долларов из-за двух болезней, которые безжалостно уничтожают плантации: TR4 (панамская болезнь) и черная сигатока. Но, похоже, на горизонте появился шанс изменить правила игры.

Фото: Личный архив Владимира Слуцкого Владимир Слуцкий, писатель, автор книги Знак свыше

Уникальный прорыв

Исследователи из Нидерландов создали сорт бананов, устойчивый сразу к обеим инфекциям. Его назвали Yelloway One. Это первый случай в истории, когда один сорт демонстрирует защиту от TR4 и черной сигатоки одновременно — двух самых разрушительных грибковых заболеваний, угрожающих бананам по всему миру.

Как удалось добиться результата

Разработка стала возможной благодаря сотрудничеству нескольких компаний:

Chiquita — производитель и дистрибьютор бананов.

MusaRadix — стартап, фокусирующийся на устойчивых сортах.

KeyGene — агробиотехнологическая компания.

А также учёных из Вагенингенского университета.

Специалисты применили классическую селекцию и гибридизацию, усилив их современными методами анализа ДНК. Такой подход позволил значительно ускорить создание нового сорта.

Что это значит для отрасли

Yelloway One способен противостоять грибкам рода Fusarium, вызывающим TR4, а также черной сигатоке, из-за которой листья растений отмирают. Особенно важно это для сорта "кавендиш", который активно экспортируется благодаря своей способности выдерживать транспортировку — именно его плантации страдают сильнее всего.

Пока что Yelloway One существует в виде опытных образцов, выращенных в теплице. Следующий шаг — испытания на открытом воздухе на Филиппинах и в Индонезии. Там болезни нанесли особенно серьёзный ущерб.

Планы на будущее

Создатели обещают, что новый сорт будет доступен не только для Chiquita, но и для других фермеров. Учёные также планируют вывести серию устойчивых сортов, чтобы повысить генетическое разнообразие бананов и защитить отрасль от экологических и биологических угроз.

Как отметил профессор фитопатологии Вагенингенского университета Герт Кема:

"Мы надеемся, что благодаря новым сортам бананов индустрия станет более устойчивой и гибкой перед лицом вызовов".

Есть и другие попытки

До этого исследователи уже представили сорт QCAV-4 — генетически модифицированный "кавендиш", устойчивый к TR4. Он создан на основе дикого банана Musa acuminata ssp malaccensis и одобрен для выращивания в Австралии в 2024 году.

Уточнения

Селе́кция (лат. seligere - "выбирать") — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

