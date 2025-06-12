Звуки животных скрывают древний ритм — выяснилось, как он влияет на общение

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Что общего между пением птицы, криком дельфина и мяуканьем кота? Оказывается — их ритм. Европейские учёные обнаружили, что у большинства животных, несмотря на различие видов и среды обитания, звуковая коммуникация происходит в схожем ритме — от 1 до 4 герц. А медиана почти всегда составляет 2,9 герц.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка и собака

Зачем это нужно природе — и когда это появилось

Почему важно не только что, но и как сказано

Мы привыкли считать, что главное в звуках животных — это смысл: призыв к помощи, опасность, приглашение к спариванию, игра или даже смех. Однако не менее значимы физические параметры сигнала — высота, тембр, темп и особенно ритм. Именно от ритма зависит, насколько быстро и точно собеседник распознает сигнал.

Высокие частоты сигнализируют о срочности, а более быстрые — об эмоциональном возбуждении. Но происхождение ритма до недавнего времени оставалось загадкой.

Как учёные искали ритм в зоополе

Группа биологов из Франции, Швейцарии и Италии изучила звуковые сигналы 98 видов животных: 58 птиц, 28 млекопитающих, по четыре представителя насекомых и земноводных, а также по одному виду рыб и рептилий.

Специалисты проверили, какие факторы влияют на ритм: вес, строение мышц, среда обитания, частота сердечных сокращений и даже уровень социализации. Оказалось, что все эти параметры — далеко не главные.

Один ритм правит всеми

Все изученные виды, несмотря на различия, демонстрировали ритм в пределах 1-4 герц. Почему именно этот диапазон?

Биологи использовали две модели: броуновское движение (случайное развитие) и процесс Орнштейна-Уленбека (движение к среднему значению). Победила вторая: природа как будто возвращает "сбившиеся" виды обратно к "идеальному" ритму.

Что это меняет в понимании эволюции

Если птицы и млекопитающие унаследовали этот ритм от общего предка, то его возраст — минимум 300 миллионов лет. Но наличие такого же ритма у рыб и рептилий намекает: история может быть ещё древнее.

Возможно, именно универсальность ритма позволяет животным "подслушивать" друг друга. Это значит, что разные виды могут предупреждать об опасности или передавать важную информацию, даже не зная "языка" соседа.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

