Добавки с таурином: помощь диабетикам, но не средство от старения

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Таурин долгое время считался одним из возможных ключей к долголетию. Исследования на животных показывали, что добавки с таурином замедляют процессы старения, укрепляют здоровье и улучшают метаболизм. Однако новое исследование ставит под сомнение эту точку зрения.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Команда под руководством Марии Эмилии Фернандес провела крупное исследование с участием 742 человек в возрасте от 26 до 100 лет. Результаты показали, что уровень таурина у женщин в 100 лет оказался на 27% выше, чем у 26-летних. У мужчин наблюдался рост уровня таурина на 6% от 30 до 97 лет. Аналогичные выводы были сделаны в исследовании 32 макак: у самок он вырос на 72%, у самцов — на 27% за аналогичный период.

Эти данные опровергают прежние утверждения о том, что с возрастом уровень таурина обязательно снижается. Предыдущие работы показывали обратное — что мужчины теряют таурин с возрастом, а люди с его более высоким уровнем к 60 годам обладают лучшими показателями здоровья. Однако новая информация предполагает, что снижение может быть связано не с самим старением, а с болезнями, стрессом или питанием.

При этом полностью исключать полезность таурина нельзя. Клинические наблюдения показывают, что добавки могут улучшать показатели сахара в крови у людей с диабетом 2 типа и ожирением. Сейчас группа Видая Ядава проводит клинические испытания добавок у здоровых взрослых. Их цель — установить, влияет ли приём таурина на скорость старения и общее состояние здоровья.

Одно ясно точно: таурин не является универсальным маркером старения, как считалось раньше. Его уровень индивидуален и меняется под влиянием множества факторов.

Уточнения

Таури́н (2-аминоэтансульфоновая кислота) — сульфокислота (серосодержащая аминокислота), образующаяся в организме из цистеина и метионина, относится к заменимым или условно незаменимым аминокислотам.

