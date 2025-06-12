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Почему таз стал символом свободы: истина о легенде XVII века

1:51
Наука

Голландская морская мощь XVII века породила множество героических легенд, одна из которых — история о серебряном кувшине и тазе, якобы изготовленных из трофейного серебра испанского флота, захваченного в 1628 году. Однако современные исследования поставили под сомнение эту романтическую версию.

Серебряный флот Гриффиса
Фото: commons.wikimedia by William Elliot Griffis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серебряный флот Гриффиса

В 1628 году адмирал Пит Хейн действительно захватил испанский "серебряный флот", перевозивший из Америки несметные сокровища — золото, жемчуг и более 177 тысяч тройских фунтов серебра. В пересчёте на современные деньги это около 56 миллиардов евро.

Команда доктора Йосье ван Беннеком проанализировала изотопный состав свинца в известных артефактах. Исследования показали, что кувшин действительно был изготовлен из мексиканского серебра, скорее всего, трофейного происхождения. А вот таз, как выяснилось, отлит из смеси европейского и, возможно, американского серебра — его связь с флотом Хейна сомнительна.

Исторические документы также не подтверждают легенду: кувшин упоминается уже в начале XVII века, а вот про таз впервые заговорили лишь в 1808 году. Утверждение о его "героическом" происхождении вообще появилось лишь в 1879 году. Это время, когда артефакты начали использовать как средства формирования национального самосознания.

Таким образом, "серебряная чаша свободы" стала культурным символом, отражающим дух эпохи, а не историческим фактом. Сегодня исследователи видят в ней пример того, как предметы могут превращаться в легенды, выполняя важную роль в конструировании патриотических нарративов.

Уточнения

Хейн Пит (нидерл. Piet Hein) Пит Хейн-старший (1577—1629) — голландский адмирал.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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