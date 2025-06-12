Пробуждение света: уникальный протез сетчатки может вернуть зрение

Учёные из команды Шуюйаня Вана разработали инновационный протез сетчатки, способный частично восстанавливать зрение. Его основа — металлические наночастицы, преобразующие свет в электрические сигналы и передающие их прямо в мозг. Эти сигналы активируют нейроны, компенсируя повреждённые светочувствительные клетки у пациентов с тяжёлыми заболеваниями сетчатки.
Технологию испытали на генетически модифицированных мышах, полностью лишённых зрения. Им в сетчатку внедрили протез, после чего провели поведенческий эксперимент: мышей обучали нажимать кнопку при появлении света. Результаты оказались впечатляющими — 68% животных с имплантатом успешно справлялись с задачей, в то время как в контрольной группе (без протеза) этот показатель составил всего 27%.
Также исследователи оценили безопасность технологии. Через два месяца после внедрения не было выявлено значительных признаков токсичности или воспаления. Однако, как подчёркивают авторы, необходимы дополнительные долгосрочные исследования для окончательной оценки надёжности и переносимости протеза.
На горизонте — перспектива применения у людей. В первую очередь технология может помочь пациентам с возрастной макулярной дегенерацией и пигментным ретинитом — заболеваниями, ведущими к прогрессирующей слепоте. Следующим шагом должны стать клинические испытания, которые подтвердят эффективность и безопасность протеза в реальных условиях.
Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют от 1 до 100 нм.
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