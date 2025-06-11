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Астрономы успокаивают: Солнце уничтожит Землю раньше, чем блуждающая звезда

1:56
Наука

Учёные бьют тревогу: блуждающая звезда может однажды изменить орбиту Земли, вызвав масштабные космические потрясения. Эта звезда не привязана к какому-либо созвездию — она движется по галактике хаотично, и её возможное сближение с Солнечной системой может нарушить хрупкий гравитационный баланс.

Ранняя Земля
Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранняя Земля

Астрономы Натан Кайб и Шон Рэймонд сообщили об открытии звезды, траектория которой может повлиять на орбиту Меркурия. Если Меркурий отклонится от курса, это может запустить цепную реакцию, затронувшую Венеру, Землю и Марс. Теоретически, планеты могут начать сближаться или даже сталкиваться.

Однако вероятность таких событий крайне мала. По расчётам исследователей, шансы на то, что звезда окажет разрушительное влияние на Землю в течение следующих 5 миллиардов лет, составляют лишь 0,2%. При этом Солнце с высокой вероятностью поглотит Землю раньше, когда превратится в красного гиганта.

Интересно, что Плутон, с его вытянутой орбитой, может пострадать больше. Вероятность его "изгнания" за пределы Солнечной системы — около 4%. Это делает его наиболее уязвимым объектом в случае гравитационных возмущений.

Несмотря на захватывающий сценарий, учёные подчёркивают: паниковать не стоит. В космосе постоянно происходят явления, которые потенциально опасны, но крайне маловероятны. Гораздо более реальной угрозой для человечества остаётся глобальное потепление — уже сейчас оно меняет климат и влияет на жизни миллионов.

Главный вывод астрономов: сосредоточьтесь на настоящем. Пока возможные космические катастрофы остаются в области научной теории, мы можем и должны улучшать жизнь на нашей планете.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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