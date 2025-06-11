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Озеро Бросно: научные исследования раскрыли секрет мистических явлений

2:24
Наука

В начале 2000-х годов ученые решили установить истинную природу явлений, происходящих на озере Бросно.

Неспокойная поверхность озера
Фото: commons.wikimedia.org by osefin Brosche Hagsgård
Неспокойная поверхность озера

Первым делом они провели измерение глубины. Вопреки распространенному мнению о "160 метрах, где скрывается чудовище", реальная глубина оказалась вполне умеренной — 43 метра. Это глубоко, но не рекордно.

Дальнейшие исследования выявили сложную структуру дна: впадины, трещины и геологические разломы, через которые на поверхность проникают газы с резким запахом — сероводород и метан.

Эти газы содержатся в донных отложениях в форме газовых гидратов, напоминающих лед, состоящий из газа и воды. В стабильном состоянии они не представляют опасности. Однако, при механическом воздействии, например, при бросании якоря, прыжках в воду или взрыве петарды (подобные случаи имели место), происходит высвобождение газов. Они начинают интенсивно подниматься на поверхность, образуя пузыри, пену и распространяя характерный запах.

Внезапное появление пузыря размером с холодильник может привести к опрокидыванию лодки. А если это не единичный пузырь, а целый фонтан, то судно может пойти ко дну.

Представьте себе: вы увлечены рыбалкой, вокруг тишина. И вдруг вода начинает бурлить, на поверхности появляется нечто темное, похожее на чешую, и слегка покачивается, словно живое. В такой ситуации трудно удержаться от восклицания: "Это оно!". Но не стоит паниковать.

На дне озера находится множество затонувших деревьев, бревен и коряг. Разлагаясь под водой, они накапливают газы. При достижении критического давления они поднимаются на поверхность, иногда под углом, иногда вертикально, и при определенном освещении и волнении воды могут выглядеть весьма убедительно.

Сероводород влияет на оптические свойства воды, изменяя преломление света. В результате обычное бревно может казаться изгибающимся, как змея.

Кроме того, темная, почти черная вода озера усиливает визуальный эффект, делая любой всплывший объект крупнее и страшнее, чем он есть на самом деле.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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