Может ли ИИ заменить психолога? Почему молодёжь всё больше обращается к нейросети

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В медицине начали внедрять ИИ. Сейчас нейросеть уже потихоньку заменяет некоторых врачей, например, психологов. Нормально ли это?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

"Могут ли машины мыслить?" Это вопрос, который математик Алан Тьюринг впервые задал в 1950 году и который стал краеугольным камнем его эксперимента, известного как "Тест Тьюринга", в котором человек и машина сталкиваются с одной и той же дилеммой. Если машина может имитировать человеческое поведение, она считается разумной, что, по предсказаниям Тьюринга, будет происходить все чаще в последующие десятилетия.

Ему не пришлось долго ждать: к 1960-м годам профессор Массачусетского технологического института Джозеф Вайценбаум представил миру ELIZA, первого чат-бота и предшественника современного ИИ, — и ELIZA была запрограммирована на имитацию психотерапевта.

Вопрос Тьюринга кажется более пророческим, чем когда-либо, сейчас, когда мы находимся на тревожном перекрестке, где технологии развиваются и расширяют свое влияние на различные точки соприкосновения нашей жизни с такой скоростью, что еще не созданы ограждения, чтобы их сдержать.

В 2025 году первоначальный вопрос Тьюринга превратился в нечто иное: могут ли машины чувствовать или понимать чувства? Потому что, поскольку все больше людей обращаются к ИИ вместо человеческого терапевта, мы просим их делать именно это. Одной из причин, по которой все больше людей обращаются к ИИ за помощью в области психического здоровья, является стоимость — сеансы с живым терапевтом (будь то виртуальные или очные) могут быть дорогими.

"Ваш ИИ-терапевт никогда не уйдет в отпуск, никогда не вызовет и не отменит сеанс, он доступен 24/7", — говорит Вена Фараон, семейный и брачный терапевт и автор книги "Истоки тебя". "Он создает идеальный опыт, в котором вы никогда не будете разочарованы. "Но правда в том, что вы не исцеляетесь посредством совершенства".

В самых крайних случаях этот шторм привел к тому, что пользователи, взаимодействующие с чат-ботами, навредили другим или себе: в настоящее время родители подали два иска против Character.

AI (приложения, в котором пользователи могут создавать вымышленных персонажей, включая вымышленных терапевтов) после того, как их дети, использовавшие его, в конечном итоге имели разрушительные последствия.

Хотя это крайние примеры, существует риск для каждого молодого человека, использующего ИИ в терапевтических целях.

"Вы теряете силу и способность учиться, тестировать и принимать решения самостоятельно, и молодые люди находятся в особенно уязвимом положении, потому что они просто больше верят в технологии", — говорит Петерсел, противопоставляя это людям старше 40 лет, которые из-за большего жизненного опыта (некоторые из которых были получены без каких-либо устройств) склонны мыслить более широко и обладают здоровой долей скептицизма.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

