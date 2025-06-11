Онлайн-договоры вместо очередей: как новая платформа сделает документы доступнее

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Максут Шадаев, глава Минцифры России, сообщил о планах по запуску платформы для онлайн-заключения бытовых соглашений.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Ожидается, что это значительно облегчит жизнь людей и сделает оформление документов более доступным и надежным, пишет "Царьград".

Например, аренда жилья или покупка автомобиля станут возможны в несколько простых шагов. Пользователь сможет в мессенджере выбрать подходящий шаблон договора, внести нужную информацию и подписать его, не покидая дома. Важной сферой применения станет здравоохранение. Оформление документов, связанных с медицинскими услугами, также будет доступно через данную платформу.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.



