Технологии на службе ухода: как Китай борется с нехваткой кадров для пенсионеров

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Забота о стареющих людях — задача сложная и требующая большой ответственности.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

В Китае нашли способ облегчить эту работу, планируя протестировать роботов, предназначенных для оказания помощи пожилым гражданам. Согласно информации South China Morning Post, китайское правительство уже запустило пилотный проект, направленный на внедрение роботизированных решений, пишет "Царьград".

Основная цель испытаний — выяснить, насколько эффективно технологии могут упростить уход за пожилыми, уменьшить бремя, лежащее на семьях, восполнить нехватку кадров и способствовать развитию инфраструктуры ухода. Известно о трех ключевых направлениях: поддержка в домашних условиях, в рамках местных сообществ и в специализированных учреждениях.

Программа будет включать в себя помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, оказание эмоциональной поддержки, создание "умной" среды обитания, а также помощь в решении повседневных задач.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



