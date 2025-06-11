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По следам гигантов: как динозавры пересекали то, что позже стало океаном

2:54
Наука

След размером с ладонь, отпечатанный в глинистом иле Северного Камеруна 120 миллионов лет назад, стал ключом к разгадке древнего маршрута миграции динозавров. Тогда ещё не существовало Атлантического океана — Южная Америка и Африка были соединены болотистыми равнинами.

Следы динозавров
Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы динозавров

Коридор жизни между континентами

В начале мелового периода Камерун граничил с северо-востоком Бразилии. Это был не просто мост суши, а настоящая экосистема: с озёрами, реками, тростниковыми зарослями и мягкими почвами, в которых отлично сохранялись следы древних существ.

Исследования Луиса Л. Джейкобса (Южный методистский университет, SMU) и его команды подтвердили: в Камеруне и Бразилии зафиксированы почти идентичные следы динозавров, совпадающие по форме, возрасту и геологическому контексту.

"Два континента были соединены этим узким перешейком, так что животные по обе стороны от него потенциально могли перемещаться по нему", — отметил Джейкобс.

Следы тероподов и зауроподов

Основными "подписантами" на древней земле стали трёхпалые тероподы — хищники с острыми когтями. Наряду с ними встречаются отпечатки зауроподов и орнитоподов — растительноядных гигантов, бродивших по тем же местам.

Пыльца, найденная рядом со следами, имеет тот же возраст — около 120 млн лет, что укрепляет гипотезу о миграции через так называемый "коридор расселения динозавров".

История, высеченная в камне

Следы в бассейнах Кум и Борборема — это не просто отпечатки. Это архивы: с каждым сезоном дождей на старые следы накладывались новые, формируя летопись жизни.

"В илистых отложениях, оставленных реками и озёрами, сохранились следы динозавров… что свидетельствует о том, что эти речные долины могли служить своеобразными путями для перемещения жизни по континентам", — добавил Джейкобс.

В окрестных отложениях также обнаружены остатки крокодилов, черепах, рыб и даже древних млекопитающих — свидетельства процветающей доисторической экосистемы.

Почему это важно сегодня?

Понимание маршрутов миграции помогает не только восстановить карту древнего мира, но и уточнить современные геологические модели.

Эти знания применяются в поиске полезных ископаемых и при изучении влияния климатических изменений на биоразнообразие.

Следы, оставленные на глине миллионы лет назад, рассказывают о жизни на планете, где континенты ещё были единым целым.

И пока земля медленно двигалась, динозавры шли — по коридорам, которые однажды скроются под волнами океана.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными на Планете. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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