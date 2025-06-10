Неожиданный герой здорового питания: как лимон помогает вашему организму

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного учеными Университета Уильяма Патерсона, было изучено 41 наименование продуктов питания с целью выявления наиболее богатого питательными веществами и одновременно низкокалорийного продукта. Лимон безоговорочно занял лидирующую позицию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимонный пудинг

Ученые определили лимон как один из самых ценных фруктов, доступных на нашей планете, и он регулярно присутствует в рационе многих жителей Чехии.

Несмотря на то, что лимон часто используется лишь в качестве дополнения, например, в лимонадах, чаях, заправках или пуншах, его регулярное употребление крайне полезно. Лимон — это настоящий кладезь витаминов, клетчатки и мощных антиоксидантов, включая флавоноиды. Всего 100 калорий, содержащихся в лимоне, могут обеспечить организм значительной частью необходимых питательных веществ.

Одним из удивительных свойств лимона является его способность ощелачивать организм. Вопреки кислому вкусу, после усвоения он оказывает щелочное воздействие, поддерживая оптимальный уровень pH, необходимый для нормальной работы биологических систем.

Исследования подтверждают, что это свойство лимона благотворно влияет на метаболизм и здоровье кишечника, поддерживая его микрофлору и функциональность. Клетчатка и органические кислоты в лимоне способствуют правильному функционированию пищеварительной системы, стимулируя выработку пищеварительных соков.

Как увеличить потребление лимона? Хотя употребление лимона в чистом виде может быть проблематичным из-за его кислого вкуса, существует множество способов включить его в рацион.

Начните день со стакана воды с лимонным соком. Добавьте ломтики лимона в домашний лимонад или фруктовые и овощные коктейли. Используйте его вместо уксуса в салатах или для подчеркивания вкуса рыбы.

Лимон также прекрасен в десертах, таких как лимонные муссы, тарталетки, чизкейки и пироги.

Уточнения

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.

