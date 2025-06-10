Зависшая дискета или синий экран: что угрожает американским авиарейсам

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В то время как Илон Маск осваивает космическое пространство с помощью нейросетей, американские авиадиспетчеры продолжают работать на компьютерах, которые сегодняшняя молодежь может увидеть разве что в музеях.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) неожиданно обнаружило, что их системы контроля за воздушным движением работают на базе Windows 95 и дискет — технологий, устаревших еще до рождения многих современных пилотов, пишет "Царьград".

Парадоксально, но в то время как мир переходит на облачные решения, FAA с упорством коллекционера ретро-техники продолжает использовать устаревшие "флоппи-диски". В ведомстве даже хранят бумажные ленты для записи информации — на случай дефицита дискет. Эксперты иронизируют, что следующим шагом станет возвращение к телеграфу и семафорной азбуке.

Неожиданно, эта "цифровая археология" имеет свои преимущества. В 2024 году, когда глобальный сбой CrowdStrike парализовал полмира, системы FAA продолжали функционировать, поскольку они настолько устарели, что современные вирусы не воспринимают их как компьютеры. Однако 51 из 138 систем официально признаны "музейными экспонатами": оборудование выходит из строя, а необходимые детали приходится искать на онлайн-аукционах.

FAA пообещало провести модернизацию в течение четырех лет, но скептики напоминают, что аналогичные обещания звучат с момента выхода Windows 95. Пассажирам американских авиалиний остается надеяться, что их рейс не будет отменен из-за "зависшей дискеты" или "синего экрана смерти" у авиадиспетчера.

Уточнения

Диске́та ги́бкий магни́тный диск (ГМД; англ. floppy disk, diskette) — сменный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных.

