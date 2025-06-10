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Редкие болезни и не только: как компания Viralgen расширяет горизонты генной терапии

2:01
Наука

Viralgen, расположенная в Сан-Себастьяне, является лидером в биотехнологиях, специализируясь на производстве генной терапии.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Это дочерняя компания Askbio и часть Bayer Group. Они работают над созданием специализированных методов лечения, которые направлены на коррекцию генетических заболеваний, воздействуя непосредственно на ДНК. Компания сотрудничает с фармацевтическими и биотехнологическими предприятиями по всему миру, помогая переносить методы лечения от стадии исследований к реальному использованию.

Генная терапия представляет собой революционный подход: она может изменить жизнь пациента всего за одну дозу. Используя модифицированные вирусы, которые доставляют нужный ген в клетки, эта терапия воздействует на корень проблемы, а не просто на симптомы. Это как положительный троянский конь!

Изначально Viralgen разрабатывала методы лечения редких заболеваний, таких как SPG50, но сейчас они также работают над более распространёнными проблемами, включая болезнь Паркинсона и различные мышечные дистрофии. Их цель — улучшить качество и продолжительность жизни пациентов, демонстрируя, что Испания может внедрять научные и технологические инновации с глобальным воздействием.

Процесс генной терапии сложен и строго регулируем. Он начинается с выращивания клеток в контролируемых условиях, затем проходит через этап очистки, где отделяются вирусные частицы, и завершается упаковкой в стерильные условия. Каждый этап требует высокой точности и контроля качества, что гарантирует безопасность лечения.

Что отличает Viralgen от других компаний, так это их собственная технология PR10TM, которая позволяет производить генную терапию эффективно и в больших масштабах, ускоряя процесс от исследования до готовности лечения для пациентов.

Уточнения

Генотерапи́я — совокупность генноинженерных (биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний. Это новая и развивающаяся область, ориентированная на исправление дефектов, вызванных мутациями (изменениями) в структуре ДНК, поражением ДНК человека вирусами или придания клеткам новых функций.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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