Измерили невозможное: впервые зафиксирована скорость квантовой связи — результат ошеломил

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если одна из самых загадочных сил природы на самом деле имеет измеримую скорость? Долгое время считалось, что квантовая запутанность возникает мгновенно. Но недавний прорыв перевернул это представление.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Геральт - geralt / 21281 images on Pixabay site, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квантовое состояние

Теперь ученые впервые измерили, насколько быстро происходит квантовая запутанность — и это открытие может кардинально изменить будущее вычислений и защиты данных.

Сверхточный взгляд в квантовый мир

Чтобы понять масштаб этого открытия, нужно представить: свет проходит ширину человеческого волоса за одну аттосекунду. Именно в таком невероятно малом временном промежутке и удалось зафиксировать движение электронов.

Исследователи применили аттосекундное стробирование и сложный метод RABBIT, который позволяет восстанавливать аттосекундные колебания.

Результаты впечатляют: скорость образования квантовой связи между электронами составила всего 232 аттосекунды. Это установило новый рекорд в измерениях квантовых процессов.

Что такое квантовая запутанность?

Запутанность — это особая связь между частицами, когда состояние одной моментально влияет на другую, независимо от расстояния.

Этот феномен уже давно волнует умы физиков, ведь именно на этом принципе строятся квантовые технологии будущего — от защищённых коммуникаций до квантовых компьютеров.

В новом эксперименте команда использовала мощные лазеры, чтобы создать запутанную пару электронов в лабораторных условиях.

Они не только зафиксировали этот процесс, но и доказали: классические законы физики здесь не работают.

"Это ставит под сомнение само понятие индивидуальности частиц", — коментирует профессора Иоахим Бургдорфер.

Почему это важно?

Умение измерять и контролировать такие процессы открывает фантастические перспективы:

квантовые сети для сверхбезопасной передачи данных

квантовые компьютеры с невиданной скоростью обработки информации

новые способы защиты от кибератак

"Понимание того, как именно возникает запутанность, — ключ к созданию квантовых технологий следующего поколения", — отметила профессор Ива Бржезинова.

Следующий шаг

Исследование только начало раскрывать тайны квантового мира. Учёные уже планируют новые эксперименты, чтобы научиться управлять запутанными состояниями и использовать их в реальных устройствах.

Мир аттосекундной физики ещё только формируется, но уже сегодня понятно: нас ждёт совершенно новая эра вычислений, связи и безопасности.

Вопрос уже не в том, возможны ли квантовые технологии. Вопрос в том, кто первым научится их контролировать.

Уточнения

Ква́нтовая фи́зика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения. Основные законы квантовой физики изучаются в рамках квантовой механики и квантовой теории поля, применяются в других разделах физики и других наук.

