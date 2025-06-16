Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать
Новая Lada — а проблем как у старой: что забывают делать водители после покупки

Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось

2:48
Наука

Каждый звонок по телефону, свет в доме или зарядка электромобиля — всё это работает благодаря меди. Этот незаметный, но критически важный металл стал фундаментом нашей технологической цивилизации. Однако учёные предупреждают: с таким ростом спроса, планета может просто не справиться.

Руда
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руда

Медь — кровь современной экономики

По мере роста населения и урбанизации, потребление электроэнергии и, соответственно, меди, резко возрастает. Исследование учёного Адама Саймона из Мичиганского университета показало: если темпы роста сохранятся, к 2050 году миру потребуется около 1100 миллионов тонн меди.

А если учесть переход на экологически чистую энергию и массовое производство электромобилей, эта цифра может утроиться — до 3 миллиардов тонн.

Дилемма: развитие или электрификация

По мнению ученого, приоритет должен быть очевиден. Если выбирать между строительством электросетей в Африке и наращиванием парка электрокаров на Западе, акцент следует сделать на первом:

"Глобальное развитие человека должно быть важнее, чем агрессивные цели по электрификации", — говорит Саймон.

Для сравнения: в США используется около 400 фунтов меди на человека, тогда как в Индии — всего 40 фунтов. Разрыв огромен — и он растёт.

Где взять столько меди

Чтобы удовлетворить базовые потребности, к 2050 году потребуется построить более 60 новых шахт, каждая из которых будет давать по 500 000 тонн в год. Но при нынешних ценах на медь инвесторы не спешат.

Цена должна превысить 20 000 долларов за тонну — более чем в два раза выше, чем в 2024 году.

Переработка — не спасение

Переработка старых проводов и сантехники помогает, но в масштабах планеты этого мало. Даже при оптимистичном сценарии переработка обеспечит лишь 13,5 миллионов тонн — то есть чуть больше, чем нужно за один год обычного роста.

Как снизить зависимость от меди

Есть выходы: использовать гибридные автомобили, комбинировать солнечную, ядерную и газовую энергетику, минимизируя потребление меди в инфраструктуре.

"Сценарии можно моделировать: изменить параметры — и посмотреть, сколько меди будет нужно в каждом случае", — подчёркивает Саймон.

Что нас ждёт

Мир стоит на перепутье. Без пересмотра стратегий по добыче, переработке и потреблению меди ни цели в области климата, ни надежный доступ к электричеству и воде для развивающихся стран не будут достигнуты. Ресурсы конечны — а время уходит.

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Домашние животные
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать
Новая Lada — а проблем как у старой: что забывают делать водители после покупки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.