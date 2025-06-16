Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось

Каждый звонок по телефону, свет в доме или зарядка электромобиля — всё это работает благодаря меди. Этот незаметный, но критически важный металл стал фундаментом нашей технологической цивилизации. Однако учёные предупреждают: с таким ростом спроса, планета может просто не справиться.
По мере роста населения и урбанизации, потребление электроэнергии и, соответственно, меди, резко возрастает. Исследование учёного Адама Саймона из Мичиганского университета показало: если темпы роста сохранятся, к 2050 году миру потребуется около 1100 миллионов тонн меди.
А если учесть переход на экологически чистую энергию и массовое производство электромобилей, эта цифра может утроиться — до 3 миллиардов тонн.
По мнению ученого, приоритет должен быть очевиден. Если выбирать между строительством электросетей в Африке и наращиванием парка электрокаров на Западе, акцент следует сделать на первом:
"Глобальное развитие человека должно быть важнее, чем агрессивные цели по электрификации", — говорит Саймон.
Для сравнения: в США используется около 400 фунтов меди на человека, тогда как в Индии — всего 40 фунтов. Разрыв огромен — и он растёт.
Чтобы удовлетворить базовые потребности, к 2050 году потребуется построить более 60 новых шахт, каждая из которых будет давать по 500 000 тонн в год. Но при нынешних ценах на медь инвесторы не спешат.
Цена должна превысить 20 000 долларов за тонну — более чем в два раза выше, чем в 2024 году.
Переработка старых проводов и сантехники помогает, но в масштабах планеты этого мало. Даже при оптимистичном сценарии переработка обеспечит лишь 13,5 миллионов тонн — то есть чуть больше, чем нужно за один год обычного роста.
Есть выходы: использовать гибридные автомобили, комбинировать солнечную, ядерную и газовую энергетику, минимизируя потребление меди в инфраструктуре.
"Сценарии можно моделировать: изменить параметры — и посмотреть, сколько меди будет нужно в каждом случае", — подчёркивает Саймон.
Мир стоит на перепутье. Без пересмотра стратегий по добыче, переработке и потреблению меди ни цели в области климата, ни надежный доступ к электричеству и воде для развивающихся стран не будут достигнуты. Ресурсы конечны — а время уходит.
Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29.
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