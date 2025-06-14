Под вулканами нашли губку, способную напоить полконтинента: тайные запасы воды потрясли мир

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Под вулканическими пиками Каскадных гор в Орегоне учёные нашли поистине ошеломляющий резервуар воды. Эта скрытая подземная система, хранящая около 81 кубического километра воды, может стать настоящим спасением для засушливых регионов — и уже сравнима по объёму с крупнейшими водохранилищами США.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Губка под ногами

Ведущий исследователь, Лейф Карлстром из Орегонского университета, объяснил, что вода становится всё более ценным ресурсом, особенно на фоне климатических изменений. Новый водоносный горизонт находится среди сравнительно молодых вулканических пород, которые обладают пористой структурой. Они буквально впитывают воду, как губка, позволяя талым водам проникать на глубину до 800 метров.

Некоторые лавовые потоки, сформировавшиеся тысячи лет назад, создали разветвлённую сеть, по которой вода медленно циркулирует столетиями. Это не просто гидрогеология — это целая экосистема под землёй.

Потенциал для городов и фермеров

Новый источник может стать ключевым решением для западных штатов США, страдающих от засухи.

"Объём воды в этом регионе вдвое превышает всю воду в водохранилищах Калифорнии или реки Колумбия до самой Канады", — говорит гидролога из Лесной службы США Гордон Грант.

Такие запасы способны не только поддерживать реки в летние месяцы, но и обеспечить водоснабжение для сельского хозяйства, питьевых нужд и даже противопожарной защиты.

Помощь в борьбе с пожарами

Подземные воды — это не только про питьё. Они питают леса, увлажняя корни деревьев даже в самую жаркую погоду. Это может стать фактором, способствующим снижению риска лесных пожаров или ускорению восстановления лесных массивов после огня.

Геофизика в действии

Учёные изучили данные с буровых скважин, первоначально предназначенных для геотермальных исследований. Необычное распределение температуры дало ключ к разгадке: вода циркулирует на куда большей глубине, чем считалось. Составив тепловую карту, исследователи оценили объёмы подземных вод.

Взаимосвязь с вулканами

Подземные воды могут влиять и на вулканическую активность. Каскадная дуга — не просто красивая панорама, а активная геологическая зона. Если магма взаимодействует с большими объёмами воды, извержения могут стать мощнее и непредсказуемее.

Картографирование таких "водных горячих точек" может помочь определить, какие вулканы в регионе наиболее опасны.

Будущее под контролем

"У нас много воды, и она чувствительна к изменениям климата", — подчеркнул Грант.

Исследователи предупреждают: несмотря на масштаб, запасы не бесконечны. Несколько засушливых лет подряд могут снизить их уровень. Поэтому теперь внимание будет направлено на создание точных моделей, связывающих поверхностные климатические условия с подземной гидрологией.

Возможно, это лишь начало большого переосмысления роли вулканических регионов в водоснабжении будущего.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

