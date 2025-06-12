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Это не буря — это вторжение: Сахара вышла за пределы континента

2:52
Наука

7 мая 2025 года спутники зафиксировали нечто по-настоящему впечатляющее: мощный пылевой шторм, поднявшийся над Сахарой, пересёк океан, охватив около 150 000 квадратных километров. Так начинается история одной из крупнейших атмосферных аномалий года.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Когда пустыня взлетает в небо

В Сахаре нередко дуют сильные ветры. В условиях жары и сухости они легко поднимают в воздух частицы песка и пыли. Эти мелкие частицы, попав в атмосферу, подхватываются струйными течениями и пассатами — и отправляются в путешествие на тысячи километров.

Именно так формируется Сахаринский воздушный слой — массивная пыльная масса, способная пересекать океаны и континенты. Особенно активно он проявляется с поздней весны до начала осени.

Что увидели спутники

Спутник Sentinel-3 передал снимок: над Атлантикой раскинулось густое оранжевое облако, под которым едва видны острова Кабо-Верде. В то же время Sentinel-5P проанализировал уровень аэрозолей. Более тёмные участки на карте показали зоны с особенно высокой концентрацией пыли.

"Sentinel-5P — важный инструмент для мониторинга загрязнения воздуха. Он помогает понять, как частицы в воздухе влияют на здоровье людей и состояние экосистем", — заявили в Европейском космическом агентстве.

Совместно оба спутника дают уникальную возможность не только наблюдать визуально, но и измерять реальные показатели загрязнения воздуха.

Вред или польза

Пыль из Сахары способна ухудшить качество воздуха в регионах, которые находятся в тысячах километров от пустыни. Людям с астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями такие бури несут угрозу.

Однако у пылевых штормов есть и положительная сторона.

Питательная сила песка

Сахарская пыль богата фосфором и железом. Эти минералы, попадая в океан, становятся удобрением для фитопланктона — основы всей морской пищевой цепи. А часть этой пыли и вовсе долетает до тропических лесов Амазонии, удобряя местные почвы.

"Хотя пылевые шторма могут показаться разрушительными, они поддерживают жизнь там, где её сложно было бы представить", — подчёркивают учёные.

Как следят за пылью

Служба мониторинга атмосферы Copernicus использует спутниковые данные для создания моделей, позволяющих прогнозировать, когда и куда двинется пыль, какова будет её плотность и сколько она продержится. Эти прогнозы необходимы для оповещения населения и планирования мер безопасности.

Уточнения

Саха́ра — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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