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Пей воду — спасай сердце: наука о натрии и гипертонии

2:02
Наука

Новое исследование учёных из Университета Бар-Илан проливает свет на скрытую связь между уровнем натрия в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что даже показатели натрия, находящиеся в пределах медицинской нормы, могут быть связаны с увеличением риска гипертонии и сердечной недостаточности.

Девушка пьёт воду
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду

В исследовании участвовали более 400 000 здоровых взрослых. Данные собирались и анализировались в течение 20 лет, что делает выводы особенно надёжными. Учёные обнаружили: при уровне натрия в крови от 140 до 142 ммоль/л риск артериальной гипертензии повышается на 13%. Если уровень выше 143 ммоль/л — риск гипертонии возрастает уже на 29%, а вероятность сердечной недостаточности — на 20%.

Что особенно важно — почти 60% здорового взрослого населения имеют уровень натрия именно в этих диапазонах. Это означает, что потенциально под угрозой находится значительная часть общества, которая даже не подозревает об этом.

Даже после учёта таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела, кровяное давление, курение и уровень калия, связь между натрием и заболеваниями оставалась устойчивой. Из анализа также исключили людей с заболеваниями, влияющими на водно-солевой баланс, чтобы исключить искажения.

Авторы подчёркивают значение регулярной гидратации как простого и эффективного инструмента профилактики. Всего один анализ крови может показать, кому стоит увеличить потребление воды для естественного снижения уровня натрия.

Это исследование открывает путь к новым клиническим рекомендациям, массовым профилактическим программам и образовательным кампаниям. Регулярное употребление воды — не просто полезная привычка, а шаг к снижению долгосрочных рисков для сердца.

Уточнения

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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