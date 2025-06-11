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Опасность трудоголизма: мозг адаптируется… но в очень худую сторону

1:47
Наука

Недавнее исследование показало: длительное переутомление может физически изменить мозг. Учёные выяснили, что продолжительная работа, особенно сверхурочная, влияет на структуры мозга, связанные с когнитивными и эмоциональными функциями.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Исследование провели на базе Регионального профессионального когортного исследования в Гашоне (GROCS). Участие приняли 110 медицинских работников, из которых 32 регулярно трудились более 52 часов в неделю. Учёные использовали МРТ-анализ, чтобы оценить объёмы разных участков мозга и выявить нейроадаптивные изменения.

Результаты оказались тревожными: у сотрудников с переработками обнаружено увеличение объёма в 17 участках мозга. Особенно изменились средняя и верхняя лобные извилины, а также островковая кора — зоны, отвечающие за принятие решений, управление эмоциями и стрессоустойчивость. Увеличение объёма в этих зонах достигало 19% по сравнению с теми, кто работал по стандартному графику.

Авторы подчёркивают: такие изменения — возможный механизм адаптации к хроническому стрессу, но последствия могут быть не столь позитивными. Повышенная нагрузка на эти участки мозга способна снизить эмоциональную устойчивость, концентрацию и способности к планированию.

Исследование пока носит пилотный характер, но его результаты подчёркивают необходимость системного подхода к регулированию рабочих графиков. Учёные настаивают: необходимы более масштабные, лонгитюдные и мультимодальные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и глубже понять, как именно переутомление меняет наш мозг.

Уточнения

Переутомле́ние — состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха организма человека. Утомление — это усталость, всеобщее истощение организма, а переутомление — это стадия длительного утомления. Переутомление опасно для здоровья.

Лонгитю́дное иссле́дование (англ. longitudinal study от longitude — долговременный) — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) в течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые признаки. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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