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Код ДНК вместо программ: как бактерии стали живыми машинами

1:59
Наука

Как работает синтетическая биология — направление, где дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) становится языком программирования, а бактерии и дрожжи играют роль живых исполнителей?

В лаборатории
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В лаборатории

В прошлом завод ассоциировался с трубами, шумом, грязью и работником в каске. Сегодня же это может быть колба с бактериями, которой занимается девушка в лабораторном халате, называющая это стартапом.

Ученые извлекают фрагмент ДНК, например, отвечающий за производство сырья для паутины у паука, и внедряют его в геном бактерии. Бактерия начинает "читать" этот новый ген, подобно программисту, изучающему инструкцию, и приступает к производству белка паучьего шелка. Это происходит не по ее собственному желанию, а потому, что так запрограммировано.

Процесс выглядит следующим образом: берется нужный генетический фрагмент, к примеру, MaSp1 — основной строительный блок паутины. Этот код вставляется в клетку бактерии (или дрожжей). Клетку питают морской водой, дрожжевым экстрактом и небольшим количеством света. Клетка начинает активно работать и производить белок. Затем этот белок извлекается, очищается и преобразуется в волокно.

Биоинженер Джей Кислинг из Калифорнийского университета в Беркли говорит:

"Мы программируем бактерии, как другие программируют микросхемы. Только наши "машины” живые".

Биофабрика представляет собой, по сути, ферму для производства конкретных белков. Однако вместо коров на этой ферме обитают микробы, которым не нужны стойла, сено и ветеринарные прививки.

В результате получается материал, идентичный по структуре природному. В некоторых случаях качество даже превосходит его. И все это контролируемо, воспроизводимо и масштабируемо, передает "Популярная наука".

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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