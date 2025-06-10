Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ

Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга

1:59
Наука

Известный американский нейрохирург Майкл Егнэр провел около 7000 операций и пришел к заключению о существовании души у человека.

Хирургия
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирургия

69-летний врач, работающий в Университете Стоуни Брук, штат Нью-Йорк, признал реальность души после длительного наблюдения за пациентами с серьезными повреждениями мозга. Особенно его поразил случай с девушкой, которая развивалась совершенно нормально, несмотря на отсутствие значительной части мозговой ткани, замененной спинномозговой жидкостью.

"Если из компьютера удалить половину компонентов, он перестанет функционировать. С мозгом все обстоит иначе", — подчеркивает Егнэр.

В качестве подтверждения своей гипотезы он приводит примеры с сиамскими близнецами, которые, несмотря на наличие общих участков мозга, демонстрируют различные личности и индивидуальности, пишет nova.

В своей книге "Бессмертный ум" хирург рассказывает историю женщины, пережившей клиническую смерть во время операции. Он описывает ее "встречу с предками", убедившими ее вернуться в тело. По словам Егнэра, одним из ключевых моментов, подтолкнувших его к размышлениям о душе, стала операция по удалению опухоли из лобной доли мозга.

Врач вспоминает:

"Пациент оставался в сознании и вел себя совершенно адекватно на протяжении всей процедуры. Я удалил значительную часть мозга, а она продолжала спокойно беседовать со мной. Это заставило меня задуматься: если разум способен нормально функционировать при удалении части мозга, то какова на самом деле связь между сознанием и мозгом?", — говорит он.

Егнэр уверен, что душа есть не только у людей, но и у животных и даже у деревьев.

"Отличие лишь в том, что человеческая душа обладает способностью к абстрактному мышлению", — подчеркивает нейрохирург.

Уточнения

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему. Врач, специализирующийся в области нейрохирургии, — нейрохирург.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Последние материалы
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.