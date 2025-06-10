Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Известный американский нейрохирург Майкл Егнэр провел около 7000 операций и пришел к заключению о существовании души у человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургия

69-летний врач, работающий в Университете Стоуни Брук, штат Нью-Йорк, признал реальность души после длительного наблюдения за пациентами с серьезными повреждениями мозга. Особенно его поразил случай с девушкой, которая развивалась совершенно нормально, несмотря на отсутствие значительной части мозговой ткани, замененной спинномозговой жидкостью.

"Если из компьютера удалить половину компонентов, он перестанет функционировать. С мозгом все обстоит иначе", — подчеркивает Егнэр.

В качестве подтверждения своей гипотезы он приводит примеры с сиамскими близнецами, которые, несмотря на наличие общих участков мозга, демонстрируют различные личности и индивидуальности, пишет nova.

В своей книге "Бессмертный ум" хирург рассказывает историю женщины, пережившей клиническую смерть во время операции. Он описывает ее "встречу с предками", убедившими ее вернуться в тело. По словам Егнэра, одним из ключевых моментов, подтолкнувших его к размышлениям о душе, стала операция по удалению опухоли из лобной доли мозга.

Врач вспоминает:

"Пациент оставался в сознании и вел себя совершенно адекватно на протяжении всей процедуры. Я удалил значительную часть мозга, а она продолжала спокойно беседовать со мной. Это заставило меня задуматься: если разум способен нормально функционировать при удалении части мозга, то какова на самом деле связь между сознанием и мозгом?", — говорит он.

Егнэр уверен, что душа есть не только у людей, но и у животных и даже у деревьев.

"Отличие лишь в том, что человеческая душа обладает способностью к абстрактному мышлению", — подчеркивает нейрохирург.

Уточнения

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему. Врач, специализирующийся в области нейрохирургии, — нейрохирург.



