Во сне происходит нечто неожиданное: мозг может запоминать больше, чем вы думаете

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если мозг способен учиться даже тогда, когда мы спим? Швейцарские учёные из Бернского университета поставили эксперимент, результаты которого вызывают настоящий интерес. Оказывается, память можно тренировать… во сне!

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Эксперимент с вымышленным языком

Исследование началось с отбора 76 добровольцев. Однако только 41 из них прошёл все этапы. Учёные решили протестировать неосознанную (имплицитную) память: именно она отвечает за автоматические реакции и знания, о которых человек даже не догадывается.

Во время фазы медленноволнового сна (примерно первые 80-90 минут после засыпания) участникам включали аудиозаписи с парами слов: немецкое и его вымышленный аналог. Цель — понять, способен ли мозг запомнить эти пары, не осознавая этого.

Проверка памяти после пробуждения

Проснувшись, участники проходили тест. Им вновь включали слова вымышленного языка и просили представить, какие объекты могут за ними скрываться. Затем задавали вопрос: "Этот предмет больше или меньше обувной коробки?"

По словам одного из авторов исследования, Марка Цюста (Marc Züst):

"Имплицитную память сложно выявить. Мы пытались понять, остаются ли в мозге следы новых слов, услышанных во сне. Если сказать "биктум” и "птица” — мозг может установить связь, даже если человек не помнит этого".

Результаты и выводы

Оказалось, что участники действительно чаще давали правильные ответы — на 10% выше случайного угадывания. Это говорит о том, что во сне формировалась связь между словами. Более того, МРТ зафиксировала активность гиппокампа — области мозга, ответственной за память.

Хотя точный эффект на осознанное запоминание ещё не изучен, учёные надеются, что метод поможет людям с нарушениями когнитивных функций.

Похожее исследование

Ранее в Калифорнийском университете Сан-Диего проводили похожие эксперименты с людьми, страдающими нарушениями височной доли мозга. Они доказали, что нормальная работа гиппокампа напрямую связана с осознанной (эксплицитной) памятью.

Уточнения

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος - морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.

