Новый этап в науке: сосуды из пробирки лечат болезни изнутри

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что можно вырастить кровеносные сосуды человека — такие, которые не только выглядят, но и функционируют как настоящие. Именно это удалось сделать международной группе исследователей во главе с учёными из Университета Британской Колумбии. И это не просто сенсация — это настоящая надежда для миллионов людей, живущих с диабетом.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кровеносный сосуд с атеросклеротической бляшкой

Почему это важно

У диабетиков часто нарушается циркуляция крови, что может привести к тяжёлым последствиям: инфарктам, инсультам и хроническим проблемам с сосудами.

Долгое время медики искали способ изучать развитие этих патологий в условиях, максимально приближённых к человеческим. Но сосудистая система лабораторных животных не позволяет это сделать точно.

Теперь всё изменилось.

Как это работает

Учёные вырастили сосудистые органоиды из стволовых клеток. Эти миниатюрные структуры имитируют сеть капилляров с базальной мембраной — именно её утолщение характерно для диабета. Исследователи поместили органоиды в среду, моделирующую диабет, и обнаружили: мембрана действительно утолщается, почти как у реального пациента.

Далее они протестировали соединение, способное остановить этот процесс. Им оказался ингибитор γ-секретазы — фермента, регулирующего деление клеток и процессы воспаления.

Идём дальше: эксперименты на мышах

Выращенные сосуды пересадили мышам без иммунной системы, чтобы исключить отторжение. Результат удивил даже скептиков — органоиды не только прижились, но и встроились в кровеносную систему животных, начав функционировать как родные.

Потенциал — за пределами диабета

"Возможность создавать сосудистые органоиды из стволовых клеток — это переломный момент", — говорит старший автор исследования Джозеф Пеннингер.

Он уверен: такой подход может помочь не только при диабете, но и в лечении инсульта, Альцгеймера, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже проблем с заживлением ран.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки - недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

