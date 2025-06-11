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Микроорганизмы из ирландской почвы пугают супербактерии

1:58
Наука

Что, если секрет борьбы с супербактериями спрятан под ногами — в почве с древней историей?

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

На севере Ирландии, в графстве Фермана, издавна верили в целебную силу местной земли. И не зря. Недавние исследования показали: в этой почве живёт ранее неизвестный штамм бактерий, способный подавлять рост четырёх из шести самых опасных патогенов, устойчивых к антибиотикам, включая MRSA.

Древнее знание, современная наука

Доктор Джерри Куинн, уроженец этих мест, знал об этом секрете с детства. По старинной традиции здесь заворачивали землю в ткань и прикладывали к больным местам. Исцеляли так зубную боль, воспаления горла и даже шеи. Район населялся неолитическими племенами ещё 4000 лет назад, а позже здесь жили друиды.

"Мы обнаружили антибактериальные вещества в бактериях Streptomyces sp. myrophorea. Сейчас мы работаем над их очисткой и изучением", — рассказывает Куинн.

Кто под угрозой

Согласно прогнозам, к 2050 году до 1,3 миллиона человек в Европе могут умереть от инфекций, вызванных супербактериями. ВОЗ называет устойчивость к антибиотикам одной из главных угроз для человечества. Поэтому сегодня как никогда важен поиск новых лекарств.

Именно это заставило учёных обратиться к этнофармакологии — науке, изучающей народные методы лечения. Результаты впечатляют: бактерии из ирландской земли подавляют как грамположительные, так и грамотрицательные микроорганизмы — последние обычно особенно устойчивы к антибиотикам.

Пока неизвестно

Учёные ещё не выяснили, какое именно вещество в бактерии блокирует рост патогенов. Но они уже уверены: это открытие может изменить будущее медицины.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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