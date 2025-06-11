Грибы против деревьев: как тропики защищают своё разнообразие

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Почему в тропических лесах нет доминирующих видов деревьев? Ответ оказался неожиданным — дело вовсе не в климате или почве.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Райский остров

Недавнее исследование показало: виной всему — крошечные обитатели леса. Грибы и членистоногие, живущие в земле возле деревьев, "атакуют" всходы того же вида, не давая им прижиться рядом с родителями. Это создаёт естественное ограничение и помогает сохранять биоразнообразие.

"Мы уверены, что должен быть механизм, который препятствует преобладанию и доминированию какого-то одного вида, и считаем, что дело как раз в этих естественных "врагах”", — объясняет Таал Леви, один из авторов исследования.

Семена, перенесённые грызунами или птицами в новые участки леса, получают шанс вырасти — если в этом месте нет грибов и насекомых, настроенных против них. Так редкие виды получают преимущество.

"Во многих лесах Северной Америки деревья борются за пространство. У кого-то преимущество после пожаров, кто-то любит тень. В тропиках же у всех видов равные шансы — и всё из-за этих "врагов”", — добавляет Леви.

Старая гипотеза, новый поворот

Идея, что у каждого дерева есть свои "естественные враги", была высказана ещё 50 лет назад. Это так называемая гипотеза Джанзена — Коннелла. Но считалось, что она объясняет лишь поведение нескольких видов.

Теперь ясно: эти "враги" создают микрозоны, где своим всходам не выжить. Так удаётся избежать засилья одного вида и сохранить невероятное разнообразие — в некоторых местах до тысячи видов деревьев на одной территории.

"Около каждого взрослого дерева формируется "зона тени” для его же семян. Пережить это можно, только оказавшись в новом месте — до следующей встречи с грибами или членистоногими", — подчёркивает Леви.

Сохранение таких мелких, но важных участников экосистемы — путь к защите тропических лесов. И ключ к разгадке их уникального баланса.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

