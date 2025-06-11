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Ускоренное старение: как организм подает первые сигналы

2:11
Наука

Почему одни выглядят моложе своих лет, а другие — наоборот? Ответ может быть спрятан глубже, чем мы думали — на уровне наших клеток.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Как всё началось

Однажды профессор Мартин Хетцер, исследовавший старение, поделился с коллегой, специалистом по машинному обучению Сакетом Навлакхой, свежими данными. Это обсуждение стало отправной точкой масштабного проекта.

"Мартин сказал, что нам следует поговорить о новых данных о старении, полученных ими, — вспоминает Навлакха. — Я всегда хотел использовать алгоритмы машинного обучения для анализа биологических данных".

Так родилась идея алгоритма, который не имел предположений о том, где именно искать признаки старения — настоящий "черный ящик" анализа генетических паттернов.

Генетические часы в наших клетках

Исследование охватило 133 человека в возрасте от 1 года до 94 лет. Учёные проанализировали фибробласты кожи — клетки, содержащие информацию о молекулах РНК. Именно по ним можно понять, какие гены активны, а какие "спят".

Алгоритм выявил устойчивые генетические сигнатуры, связанные с возрастом. С их помощью можно с высокой точностью — с погрешностью до четырёх лет — определить биологический возраст человека.

Что показал тест на прогерию

Чтобы проверить надежность метода, исследователи применили его к детям, страдающим прогерией — редким заболеванием, из-за которого организм стареет слишком быстро. У десяти пациентов в возрасте от 2 до 8 лет алгоритм "увидел" возраст старше на 10 лет, чем он был на самом деле.

Это стало прямым доказательством: биомаркеры старения действительно отражают ускоренные процессы в организме.

Что дальше

Сейчас команда планирует расширить подход, чтобы определять, когда у человека начинается ускоренное старение — задолго до того, как появятся видимые признаки. Это может стать основой для профилактики заболеваний, связанных с возрастом, и новых подходов в медицине.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος - род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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