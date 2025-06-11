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У этой хромосомы есть тайна, способная изменить взгляд на старение

1:49
Наука

Женщины, как и самки других видов, в среднем живут дольше мужчин. В чем причина? Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предложили интересное объяснение — дело может быть во второй Х-хромосоме.

Лабораторная мышь
Фото: Flickr by mrmin123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Х-хромосома играет важную роль в выживании организма. В отличие от Y-хромосомы, которая отвечает в основном за развитие мужских признаков, Х несёт на себе множество генов, необходимых для жизни. Возможно, именно этот запас прочности влияет на продолжительность жизни.

Мыши с неожиданным набором хромосом

Команда под руководством Дены Дюбаль провела уникальный эксперимент. Они создали генетически идентичных мышей, отличающихся лишь половыми хромосомами и типом половых органов. Например, были особи с женским генотипом (XX), но мужскими половыми органами, и наоборот — с XY-хромосомами, но яичниками.

Результат оказался поразительным: все мыши с двумя Х-хромосомами, вне зависимости от пола, жили дольше остальных.

Что важнее — гормоны или гены

Любопытно, что самые долгоживущие — это обычные самки с XX-хромосомами и яичниками. Однако сам по себе факт наличия двух Х-хромосом обеспечивал более долгую жизнь, даже если у животного были семенники.

Это заставляет задуматься: может, дело не в женских гормонах, а в самой структуре хромосом?

А что с Y-хромосомой

Пока ученые не могут точно сказать, в чем причина: в "плюсе" от второй Х-хромосомы или в "минусе", который дает Y. Но факт остается фактом — наличие двух Х-хромосом явно связано с увеличением продолжительности жизни.

Уточнения

Хромосо́мы (др.-греч. χρῶμα "цвет" + σῶμα "тело") — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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