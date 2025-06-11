У этой хромосомы есть тайна, способная изменить взгляд на старение

Женщины, как и самки других видов, в среднем живут дольше мужчин. В чем причина? Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предложили интересное объяснение — дело может быть во второй Х-хромосоме.
Х-хромосома играет важную роль в выживании организма. В отличие от Y-хромосомы, которая отвечает в основном за развитие мужских признаков, Х несёт на себе множество генов, необходимых для жизни. Возможно, именно этот запас прочности влияет на продолжительность жизни.
Команда под руководством Дены Дюбаль провела уникальный эксперимент. Они создали генетически идентичных мышей, отличающихся лишь половыми хромосомами и типом половых органов. Например, были особи с женским генотипом (XX), но мужскими половыми органами, и наоборот — с XY-хромосомами, но яичниками.
Результат оказался поразительным: все мыши с двумя Х-хромосомами, вне зависимости от пола, жили дольше остальных.
Любопытно, что самые долгоживущие — это обычные самки с XX-хромосомами и яичниками. Однако сам по себе факт наличия двух Х-хромосом обеспечивал более долгую жизнь, даже если у животного были семенники.
Это заставляет задуматься: может, дело не в женских гормонах, а в самой структуре хромосом?
Пока ученые не могут точно сказать, в чем причина: в "плюсе" от второй Х-хромосомы или в "минусе", который дает Y. Но факт остается фактом — наличие двух Х-хромосом явно связано с увеличением продолжительности жизни.
Хромосо́мы (др.-греч. χρῶμα "цвет" + σῶμα "тело") — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.
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