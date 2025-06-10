Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 самых ожидаемых моделей электромобилей 2025 года от мировых брендов
Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых
Эксперимент с челленджем ходьбы 6-6-6: неожиданные результаты
Летние ошибки, которые могут навредить волосам: 5 вещей, которые ты точно делаешь неправильно
Экспертные группы предлагают срочные меры для защиты прав заказчиков жилья
Слепота котят — продуманный ход эволюции, а не слабость
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами
Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих

Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование

2:25
Наука

Что, если бы врач мог оперировать и обучать студентов за тысячи километров от себя — одновременно? Доктор Али Ахмад, хирург-онколог, делает это реальностью с помощью одного из самых совершенных в мире медицинских роботов — Da Vinci 5, названного в честь великого Леонардо да Винчи.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Сидя за высокоточной консолью, доктор Ахмад управляет манипуляторами, которые повторяют его движения с максимальной точностью.

Благодаря 3D-визуализации и устранению даже мельчайших вибраций, машина работает как продолжение его рук.

"Он способен двигаться в реальном времени, как я сейчас двигаюсь здесь… Мы используем его так, как если бы накладывали швы своими руками", — говорит доктор Ахмад.

Удалённое обучение в реальном времени

Но техническая сторона — лишь часть картины. Самое поразительное в системе — это виртуальное телеприсутствие.

Через интернет хирурги и студенты со всего мира могут подключаться и наблюдать за операциями в прямом эфире, а в некоторых случаях — проходить обучение.

"На данный момент мы являемся одним из немногих, если не единственным, местом в стране, где предлагается виртуальное телеприсутствие. Даже другая страна может использовать интернет и технологии, которые есть у нас в наше время, в своих интересах", — подчёркивает доктор Ахмад.

От первого поколения к будущему

Ахмад признаёт, что этот путь занял годы. Он работал с роботами ещё первого поколения и наблюдал, как технологии шаг за шагом выходили на новый уровень. Сегодня его команда использует Da Vinci 5 — символ эволюции хирургии.

Однако за каждым успехом стоит не только техника, но и люди.

"Несмотря на многолетний опыт, такие тренировки невозможны без команды", — подчёркивает Ахмад.

Образование будущего — уже здесь

Теперь доктор и его коллеги планируют создать цифровую библиотеку хирургических уроков.

Это позволит будущим поколениям врачей учиться на реальных операциях — не выходя за пределы своей страны или даже больничной палаты.

"С самого начала моей целью были результаты лечения пациентов; мы хотим, чтобы наши пациенты чувствовали себя как можно лучше", — говорит доктор Ахмад.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ - "рука" и ἔργον - "действие, работа") — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода. Хирургия является одной из самых древних отраслей медицины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Авто
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает Аудио 
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного
Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами
Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих
Куда уехать от толпы? Узнайте, что предлагает пляж Крес
Вместо риса в фаршированных помидорах и перцах: неожиданный поворот в традиционном рецепте
Утро начинается не с кофе: четыре ритуала, которые стирают лицо усталости
Лисы атаковали миллиардный проект Google: что происходит в саду на крыше небоскрёба
Киви пришёл не из тропиков: его родина перевернёт ваше представление
Топ-5 технологий будущего, которые скоро появятся в каждом электромобиле
Уникальная находка рядом с Анкарой: золотая эпоха Фригии ожила благодаря одному кургану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.