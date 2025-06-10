Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование

Что, если бы врач мог оперировать и обучать студентов за тысячи километров от себя — одновременно? Доктор Али Ахмад, хирург-онколог, делает это реальностью с помощью одного из самых совершенных в мире медицинских роботов — Da Vinci 5, названного в честь великого Леонардо да Винчи.
Сидя за высокоточной консолью, доктор Ахмад управляет манипуляторами, которые повторяют его движения с максимальной точностью.
Благодаря 3D-визуализации и устранению даже мельчайших вибраций, машина работает как продолжение его рук.
"Он способен двигаться в реальном времени, как я сейчас двигаюсь здесь… Мы используем его так, как если бы накладывали швы своими руками", — говорит доктор Ахмад.
Но техническая сторона — лишь часть картины. Самое поразительное в системе — это виртуальное телеприсутствие.
Через интернет хирурги и студенты со всего мира могут подключаться и наблюдать за операциями в прямом эфире, а в некоторых случаях — проходить обучение.
"На данный момент мы являемся одним из немногих, если не единственным, местом в стране, где предлагается виртуальное телеприсутствие. Даже другая страна может использовать интернет и технологии, которые есть у нас в наше время, в своих интересах", — подчёркивает доктор Ахмад.
Ахмад признаёт, что этот путь занял годы. Он работал с роботами ещё первого поколения и наблюдал, как технологии шаг за шагом выходили на новый уровень. Сегодня его команда использует Da Vinci 5 — символ эволюции хирургии.
Однако за каждым успехом стоит не только техника, но и люди.
"Несмотря на многолетний опыт, такие тренировки невозможны без команды", — подчёркивает Ахмад.
Теперь доктор и его коллеги планируют создать цифровую библиотеку хирургических уроков.
Это позволит будущим поколениям врачей учиться на реальных операциях — не выходя за пределы своей страны или даже больничной палаты.
"С самого начала моей целью были результаты лечения пациентов; мы хотим, чтобы наши пациенты чувствовали себя как можно лучше", — говорит доктор Ахмад.
Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ - "рука" и ἔργον - "действие, работа") — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода. Хирургия является одной из самых древних отраслей медицины.
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