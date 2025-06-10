Будущее хирургии: как технология изменит медицинское образование

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если бы врач мог оперировать и обучать студентов за тысячи километров от себя — одновременно? Доктор Али Ахмад, хирург-онколог, делает это реальностью с помощью одного из самых совершенных в мире медицинских роботов — Da Vinci 5, названного в честь великого Леонардо да Винчи.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врачи проводят хирургическую операцию

Сидя за высокоточной консолью, доктор Ахмад управляет манипуляторами, которые повторяют его движения с максимальной точностью.

Благодаря 3D-визуализации и устранению даже мельчайших вибраций, машина работает как продолжение его рук.

"Он способен двигаться в реальном времени, как я сейчас двигаюсь здесь… Мы используем его так, как если бы накладывали швы своими руками", — говорит доктор Ахмад.

Удалённое обучение в реальном времени

Но техническая сторона — лишь часть картины. Самое поразительное в системе — это виртуальное телеприсутствие.

Через интернет хирурги и студенты со всего мира могут подключаться и наблюдать за операциями в прямом эфире, а в некоторых случаях — проходить обучение.

"На данный момент мы являемся одним из немногих, если не единственным, местом в стране, где предлагается виртуальное телеприсутствие. Даже другая страна может использовать интернет и технологии, которые есть у нас в наше время, в своих интересах", — подчёркивает доктор Ахмад.

От первого поколения к будущему

Ахмад признаёт, что этот путь занял годы. Он работал с роботами ещё первого поколения и наблюдал, как технологии шаг за шагом выходили на новый уровень. Сегодня его команда использует Da Vinci 5 — символ эволюции хирургии.

Однако за каждым успехом стоит не только техника, но и люди.

"Несмотря на многолетний опыт, такие тренировки невозможны без команды", — подчёркивает Ахмад.

Образование будущего — уже здесь

Теперь доктор и его коллеги планируют создать цифровую библиотеку хирургических уроков.

Это позволит будущим поколениям врачей учиться на реальных операциях — не выходя за пределы своей страны или даже больничной палаты.

"С самого начала моей целью были результаты лечения пациентов; мы хотим, чтобы наши пациенты чувствовали себя как можно лучше", — говорит доктор Ахмад.

Уточнения

Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ - "рука" и ἔργον - "действие, работа") — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода. Хирургия является одной из самых древних отраслей медицины.

