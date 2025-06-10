Уникальная находка рядом с Анкарой: золотая эпоха Фригии ожила благодаря одному кургану

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Археологи в Турции сделали одно из самых значимых открытий последних лет — на территории древнего Гордиона обнаружена царская гробница VIII века до н. э., предположительно принадлежавшая родственнику легендарного царя Мидаса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:1964af&action=edit&redlink=1 by Angelo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ курган, Гордион

Курган, ставший 47-м по счёту на этом месте, содержал уникальные бронзовые артефакты и кремированные останки представителя фригийской элиты.

След Мидаса в глубинах земли

Гордион — бывшая столица Фригийского царства, существовавшего между 1200 и 675 годами до н. э.

Именно здесь когда-то правил Гордий, известный своим "гордиевым узлом", а позже — его сын Мидас, получивший мифическую славу благодаря легенде о "золотом прикосновении".

"Основываясь на этих артефактах, мы предполагаем, что человек в гробнице может быть членом царской семьи, связанной с Гордием и Мидасом", — сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Внутри гробницы

Обнаруженная погребальная камера имела размеры 3,1 на 2,8 метра. Как отметил археолог Юджель Шеньюрт, один из руководителей раскопок, её высота составляла около 8 метров, а диаметр кургана достигал 60 метров.

Особенно важна находка кремированных останков — это первая известная кремация в Гордионе за весь VIII век до н. э.

"Это свидетельствует о погребальных обычаях фригийцев и ясно показывает нам, что похороненный здесь человек был не обычным человеком", — подчеркнул Шеньюрт.

Археологи пологают что эта гробница, возможно, принадлежала родственнику Мидаса.

"Что действительно интересно, так это то, что это погребение с кремацией, потому что это единственный пример кремации в VIII веке на этом месте", — отметил археолог К. Брайан Роуз из Пенсильванского университета.

Бронзовые реликвии и загадки истории

Среди находок — десятки редких бронзовых артефактов: котлы, кувшины и другие предметы, часть из которых до сих пор висела на стенах на железных гвоздях.

"Эти артефакты — самые многочисленные после находок в кургане Мидаса", — добавил министр Эрсой.

Все находки уже отправлены в музей Гордиона, где их тщательно очистят, законсервируют и подготовят к выставке.

Раскопки в Гордионе продолжаются уже 75 лет, и, по словам археологов, "раскопанная территория — это лишь малая часть от всей площади".

Город, словно многослойный пирог, хранит в себе ещё много тайн.

Уточнения

Мида́с (др.-греч. Μίδας) — имя нескольких фригийских царей. Исторический Мидас, воевавший с киммерийцами, правил в VII в. до н. э., а его мифический предшественник, был сыном Гордия и Кибелы, Царь мигдонийцев. Его жену отождествляли с римской Бона Деа.

