Уникальная находка рядом с Анкарой: золотая эпоха Фригии ожила благодаря одному кургану

Археологи в Турции сделали одно из самых значимых открытий последних лет — на территории древнего Гордиона обнаружена царская гробница VIII века до н. э., предположительно принадлежавшая родственнику легендарного царя Мидаса.
Курган, ставший 47-м по счёту на этом месте, содержал уникальные бронзовые артефакты и кремированные останки представителя фригийской элиты.
Гордион — бывшая столица Фригийского царства, существовавшего между 1200 и 675 годами до н. э.
Именно здесь когда-то правил Гордий, известный своим "гордиевым узлом", а позже — его сын Мидас, получивший мифическую славу благодаря легенде о "золотом прикосновении".
"Основываясь на этих артефактах, мы предполагаем, что человек в гробнице может быть членом царской семьи, связанной с Гордием и Мидасом", — сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Обнаруженная погребальная камера имела размеры 3,1 на 2,8 метра. Как отметил археолог Юджель Шеньюрт, один из руководителей раскопок, её высота составляла около 8 метров, а диаметр кургана достигал 60 метров.
Особенно важна находка кремированных останков — это первая известная кремация в Гордионе за весь VIII век до н. э.
"Это свидетельствует о погребальных обычаях фригийцев и ясно показывает нам, что похороненный здесь человек был не обычным человеком", — подчеркнул Шеньюрт.
Археологи пологают что эта гробница, возможно, принадлежала родственнику Мидаса.
"Что действительно интересно, так это то, что это погребение с кремацией, потому что это единственный пример кремации в VIII веке на этом месте", — отметил археолог К. Брайан Роуз из Пенсильванского университета.
Среди находок — десятки редких бронзовых артефактов: котлы, кувшины и другие предметы, часть из которых до сих пор висела на стенах на железных гвоздях.
"Эти артефакты — самые многочисленные после находок в кургане Мидаса", — добавил министр Эрсой.
Все находки уже отправлены в музей Гордиона, где их тщательно очистят, законсервируют и подготовят к выставке.
Раскопки в Гордионе продолжаются уже 75 лет, и, по словам археологов, "раскопанная территория — это лишь малая часть от всей площади".
Город, словно многослойный пирог, хранит в себе ещё много тайн.
Мида́с (др.-греч. Μίδας) — имя нескольких фригийских царей. Исторический Мидас, воевавший с киммерийцами, правил в VII в. до н. э., а его мифический предшественник, был сыном Гордия и Кибелы, Царь мигдонийцев. Его жену отождествляли с римской Бона Деа.
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