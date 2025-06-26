Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В "Роскосмосе" подчеркивают, что российская энергетическая установка станет ключевым элементом будущей станции. Планируется, что на базе будут проводить фундаментальные космические исследования и тестировать технологии для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой размещения человека на Луне.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

"На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", — заявили в госкорпорации.

Россия — лидер в сфере космической энергетики

Главный конструктор китайской лунной программы У Вэйжэнь подчеркнул, что Россия способна обеспечить научную станцию электроэнергией благодаря своим передовым технологиям. Он также выразил надежду, что в будущем на Луну удастся отправить ядерную энергетическую установку:

"Россия может обеспечить научную станцию электроэнергией, так как страна занимает лидирующие позиции в этой сфере, опережая США", — заявил инженер.

Альтернативные источники энергии

Китай готовится к запуску автоматической межпланетной станции "Чанъэ-8" в 2028 году. По словам главного инженера проекта Пэя Чжаою, энергоснабжение будущей базы также может осуществляться за счёт солнечных батарей и сети трубопроводов и кабелей, которые будут передавать тепло и электричество по поверхности Луны.

Ставка на ядерную установку: план на 2033-2035 годы

В 2023 году "Роскосмос" сообщил о планах доставки на Луну ядерной энергоустановки. Это необходимо из-за ограниченной эффективности солнечных батарей, которые не смогут полностью обеспечить будущие лунные поселения необходимым объемом энергии.

Сотрудничество началось в 2021 году

Согласованное движение к совместной лунной миссии стартовало с подписания меморандума в 2021 году. С тех пор Россия и Китай планомерно развивают партнёрство в рамках проекта Международной научной лунной станции.

От исследований к пилотируемым миссиям

Проект разделён на три этапа. К 2028 году планируются исследования условий и ресурсов Луны. К 2040 году — развитие инфраструктуры: энергетика, связь, навигация, централизованное управление и логистика между Землей и Луной. Станция станет платформой для будущих миссий на Марс и Венеру.

Приглашение международных партнёров

Россия и Китай открыты к участию других стран в реализации проекта. Станция рассматривается как шаг к устойчивому развитию мировой космической отрасли и научному прогрессу.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

