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Не Марс, не Венера: учёные нашли самый вероятный дом для инопланетян в Солнечной системе

1:57
Наука

Когда речь заходит о поисках внеземной жизни, на ум приходят Марс или экзопланеты. Но новое исследование изменило вектор поисков. Астрономы указали на объект, который долгое время считался малоперспективным. Теперь же его называют самым благоприятным местом в Солнечной системе для возможной жизни.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Кто оказался в центре внимания

Это не планета. Даже не полноценная Луна. Речь идёт о спутнике Сатурна — Энцеладе. Маленький, покрытый льдом шар диаметром всего около 500 км неожиданно стал фаворитом научного сообщества.

Почему именно он

Исследование, проведённое группой астробиологов под руководством доктора Мэтью Гила, показало, что под поверхностью Энцелада находится гигантский океан. Более того, в его составе обнаружены органические молекулы, а также фосфор — ключевой элемент для жизни.

"Фосфор был последним недостающим элементом. Его наличие, вместе с жидкой водой и органикой, даёт Энцеладу все условия для существования микробной жизни", — говорит доктор Гил.

Такие выводы сделали благодаря данным зонда Cassini, который пролетал сквозь гейзеры, выбрасываемые с поверхности спутника.

В чём уникальность

Энцелад не просто содержит воду — он выбрасывает её в космос через трещины в ледяной коре. Эти струи создают "природные пробы", которые можно анализировать, не буря лед и не садясь на поверхность. Это делает исследование потенциальной жизни на Энцеладе технически более реалистичным.

Что дальше

Уже обсуждаются миссии, которые могли бы не просто собрать образцы из выбросов, но и вернуться с ними на Землю. Энцелад внезапно стал одним из главных кандидатов в гонке за первым открытием жизни за пределами Земли.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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