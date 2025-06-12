Не Марс, не Венера: учёные нашли самый вероятный дом для инопланетян в Солнечной системе

Когда речь заходит о поисках внеземной жизни, на ум приходят Марс или экзопланеты. Но новое исследование изменило вектор поисков. Астрономы указали на объект, который долгое время считался малоперспективным. Теперь же его называют самым благоприятным местом в Солнечной системе для возможной жизни.
Это не планета. Даже не полноценная Луна. Речь идёт о спутнике Сатурна — Энцеладе. Маленький, покрытый льдом шар диаметром всего около 500 км неожиданно стал фаворитом научного сообщества.
Исследование, проведённое группой астробиологов под руководством доктора Мэтью Гила, показало, что под поверхностью Энцелада находится гигантский океан. Более того, в его составе обнаружены органические молекулы, а также фосфор — ключевой элемент для жизни.
"Фосфор был последним недостающим элементом. Его наличие, вместе с жидкой водой и органикой, даёт Энцеладу все условия для существования микробной жизни", — говорит доктор Гил.
Такие выводы сделали благодаря данным зонда Cassini, который пролетал сквозь гейзеры, выбрасываемые с поверхности спутника.
Энцелад не просто содержит воду — он выбрасывает её в космос через трещины в ледяной коре. Эти струи создают "природные пробы", которые можно анализировать, не буря лед и не садясь на поверхность. Это делает исследование потенциальной жизни на Энцеладе технически более реалистичным.
Уже обсуждаются миссии, которые могли бы не просто собрать образцы из выбросов, но и вернуться с ними на Землю. Энцелад внезапно стал одним из главных кандидатов в гонке за первым открытием жизни за пределами Земли.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.
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