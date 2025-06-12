Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Тишина в салоне оборачивается стуком под капотом: ошибка запуска с кондиционером

Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан

2:21
Наука

Он больше, чем многие города. Вес — почти триллион тонн. И он только что сорвался с антарктического ледника и начал своё дрейфующее путешествие по Южному океану. Этот гигантский айсберг уже получил официальное имя — A-76 — и стал самым крупным в мире на момент обнаружения.

Айсберг
Фото: flickr.com by Drew Avery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Айсберг

Откуда он откололся?

Колосс оторвался от ледника Ронне в Антарктиде. Его длина — около 170 километров, ширина — почти 25. Это делает его по площади сравнимым с территорией, превышающей площадь Санкт-Петербурга.

Почему это произошло

Айсберги откалываются от ледников — это естественный процесс. Но когда подобное начинает происходить всё чаще, учёные начинают бить тревогу. Климат в приполярных регионах меняется стремительнее, чем где-либо ещё на планете. Повышение температуры океанических вод, усиление подлёдных течений и таяние снизу ослабляют сцепление гигантских ледяных масс с материком.

"Мы всё чаще наблюдаем отколы ледников, и этот случай — не исключение. Хотя сам откол ещё не говорит о глобальном потеплении напрямую, частота таких явлений вызывает тревогу", — говорит доктор Джеймса Мэтсона, климатолога Британского антарктического института.

Такие гиганты откалываются естественным путём, но ускорение их частоты и масштабов может быть связано с потеплением воды в Южном океане.

Чем опасен айсберг

На первый взгляд — ничем. Но если его течение приведёт к пересечению путей морского судоходства, он станет угрозой для кораблей. Кроме того, если он дойдёт до более тёплых широт, начнёт активно таять, сбрасывая в океан огромное количество пресной воды. Это способно временно изменить солёность воды и повлиять на морские экосистемы.

Прогнозы и слежение

Сейчас за A-76 наблюдают с орбиты. Учёные стараются предсказать его маршрут, но ледяной гигант может плыть месяцами, меняя траекторию в зависимости от течений и ветров. Подобные айсберги нередко доходили до Южной Атлантики — и это уже реальный фактор влияния на климат и природу других континентов.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Выбросили косточки? А зря — они лечат лучше аптечных мазей
Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.