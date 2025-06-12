Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан

Он больше, чем многие города. Вес — почти триллион тонн. И он только что сорвался с антарктического ледника и начал своё дрейфующее путешествие по Южному океану. Этот гигантский айсберг уже получил официальное имя — A-76 — и стал самым крупным в мире на момент обнаружения.
Колосс оторвался от ледника Ронне в Антарктиде. Его длина — около 170 километров, ширина — почти 25. Это делает его по площади сравнимым с территорией, превышающей площадь Санкт-Петербурга.
Айсберги откалываются от ледников — это естественный процесс. Но когда подобное начинает происходить всё чаще, учёные начинают бить тревогу. Климат в приполярных регионах меняется стремительнее, чем где-либо ещё на планете. Повышение температуры океанических вод, усиление подлёдных течений и таяние снизу ослабляют сцепление гигантских ледяных масс с материком.
"Мы всё чаще наблюдаем отколы ледников, и этот случай — не исключение. Хотя сам откол ещё не говорит о глобальном потеплении напрямую, частота таких явлений вызывает тревогу", — говорит доктор Джеймса Мэтсона, климатолога Британского антарктического института.
Такие гиганты откалываются естественным путём, но ускорение их частоты и масштабов может быть связано с потеплением воды в Южном океане.
На первый взгляд — ничем. Но если его течение приведёт к пересечению путей морского судоходства, он станет угрозой для кораблей. Кроме того, если он дойдёт до более тёплых широт, начнёт активно таять, сбрасывая в океан огромное количество пресной воды. Это способно временно изменить солёность воды и повлиять на морские экосистемы.
Сейчас за A-76 наблюдают с орбиты. Учёные стараются предсказать его маршрут, но ледяной гигант может плыть месяцами, меняя траекторию в зависимости от течений и ветров. Подобные айсберги нередко доходили до Южной Атлантики — и это уже реальный фактор влияния на климат и природу других континентов.
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море.
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