Siri 2.0: как ИИ изменит ваш iPhone уже этой осенью

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В планах Apple — значительное обновление Siri, основанное на передовом искусственном интеллекте.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тренировка по ИИ-программе на смартфоне

Внутри компании тестируется чат-бот под кодовым названием "Knowledge", который призван радикально изменить взаимодействие пользователей с голосовым помощником, приблизив его к уровню ChatGPT или Gemini.

Проект возглавляет Робби Уокер, ранее руководивший командой Siri. Разрабатываемые им модели ИИ, некоторые из которых оперируют 150 миллиардами параметров, способны не только выполнять команды, но и анализировать интернет для предоставления контекстно-обоснованных и детализированных ответов. Первые отзывы об "Knowledge" весьма положительные, Bloomberg сообщает о достижении уровня, сопоставимого с новейшими версиями ChatGPT.

Предполагается, что обновленная Siri, релиз которой намечен на осень, будет использовать облачные вычисления для расширения возможностей Apple Intelligence на iPhone. Цель — создать интеллектуального голосового ассистента, способного понимать потребности пользователя и помогать в решении различных задач.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, у "Knowledge" выявлена проблема: склонность к "галлюцинациям". Чат-бот склонен выдавать ложную или вымышленную информацию, создавая впечатление уверенности. Инженеры Apple обеспокоены этим, поскольку это ставит под сомнение надежность ИИ.

Несмотря на мощь и перспективность модели, Apple не спешит с ее публичным релизом. Руководство компании, включая Джона Джаннандреа, призывает к осторожности, предпочитая отложить запуск, чтобы избежать проблем, связанных с преждевременным выпуском. На данный момент ни одна из версий "Knowledge" не готова к интеграции в продукты Apple. Компания не планирует анонсировать проект на WWDC 2025, чтобы не давать обещаний, которые технология пока не может выполнить, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Рели́з (англ. release [rɪ'liːs] — «выпуск»): (разработка) — конечная стадия разработки программного обеспечения; на данном этапе издатель признаёт ПО стабильным и либо вносит в него лишь необходимые исправления, либо не изменяет вовсе.



