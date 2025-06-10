Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как успокоить собаку за секунду при звонке в дверь: попробуйте этот способ
Как правильно защититься от меланомы: советы по одежде, солнцезащитному крему и безопасному отдыху на солнце
Целлюлит сдался без боя: один фрукт, который делает кожу гладкой, как в фотошопе
Сохраните тепло в теплице: умные советы для борьбы с холодами ночью
Авиационные гиганты в панике: когда-то пандемия лишила их лучших специалистов
Французский Мачу-Пикчу: как скальный комплекс стал домом для многих поколений
Трендовый интерьер: почему все массово красят стены в терракоту и вешают плетёные светильники
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
У Оксаны Самойловой на премии МУЗ ТВ случился конфуз — лопнуло платье

Siri 2.0: как ИИ изменит ваш iPhone уже этой осенью

2:03
Наука

В планах Apple — значительное обновление Siri, основанное на передовом искусственном интеллекте.

Тренировка по ИИ-программе на смартфоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка по ИИ-программе на смартфоне

Внутри компании тестируется чат-бот под кодовым названием "Knowledge", который призван радикально изменить взаимодействие пользователей с голосовым помощником, приблизив его к уровню ChatGPT или Gemini.

Проект возглавляет Робби Уокер, ранее руководивший командой Siri. Разрабатываемые им модели ИИ, некоторые из которых оперируют 150 миллиардами параметров, способны не только выполнять команды, но и анализировать интернет для предоставления контекстно-обоснованных и детализированных ответов. Первые отзывы об "Knowledge" весьма положительные, Bloomberg сообщает о достижении уровня, сопоставимого с новейшими версиями ChatGPT.

Предполагается, что обновленная Siri, релиз которой намечен на осень, будет использовать облачные вычисления для расширения возможностей Apple Intelligence на iPhone. Цель — создать интеллектуального голосового ассистента, способного понимать потребности пользователя и помогать в решении различных задач.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, у "Knowledge" выявлена проблема: склонность к "галлюцинациям". Чат-бот склонен выдавать ложную или вымышленную информацию, создавая впечатление уверенности. Инженеры Apple обеспокоены этим, поскольку это ставит под сомнение надежность ИИ.

Несмотря на мощь и перспективность модели, Apple не спешит с ее публичным релизом. Руководство компании, включая Джона Джаннандреа, призывает к осторожности, предпочитая отложить запуск, чтобы избежать проблем, связанных с преждевременным выпуском. На данный момент ни одна из версий "Knowledge" не готова к интеграции в продукты Apple. Компания не планирует анонсировать проект на WWDC 2025, чтобы не давать обещаний, которые технология пока не может выполнить, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Рели́з (англ. release [rɪ'liːs] — «выпуск»): (разработка) — конечная стадия разработки программного обеспечения; на данном этапе издатель признаёт ПО стабильным и либо вносит в него лишь необходимые исправления, либо не изменяет вовсе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Авто
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Последние материалы
Сливочный кайф: домашний дульсе де лече без сахара — вот как его сделать
У Оксаны Самойловой на премии МУЗ ТВ случился конфуз — лопнуло платье
Каких-то 30 минут в неделю: как всего за 8 недель нарастить мышцы и стать сильнее
Генетическая катастрофа: донор спермы передал ген, вызывающий рак, более чем 20 детям
Они ненавидят этот запах! Проверенный способ спастись от укусов комаров
Открытие O'Gliss Park: что нового предлагают в крупнейшем аквапарке Франции
Кто лидирует в IT? Рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников
Полосатый побег: Эд хотел свободы, а получил вертолёт и фанбазу
Искусственный интеллект никогда не заменит людей: 5 неожиданных причин
Те самые рабочие лошадки: авто, которые не подводят ни зимой, ни летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.