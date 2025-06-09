Искусственный интеллект никогда не заменит людей: 5 неожиданных причин

Искусственный интеллект все глубже интегрируется в деловую среду и нашу повседневную жизнь. С одной стороны, он оптимизирует ряд процессов, но с другой — вызывает дискуссии о потенциальных угрозах, связанных с полной автоматизацией.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

Сможет ли ИИ полностью заменить человека? Мария Мустафаева, руководитель Центра компетенций Роскачества, назвала пять оснований, по которым это маловероятно, передает "Царьград".

Эксперт утверждает, что существуют критические факторы, ограничивающие возможности ИИ. К ним относятся зависимость от предварительно загруженных данных, отсутствие интуиции и неспособность к стратегическому прогнозированию. ИИ может анализировать исторические данные, но не способен самостоятельно генерировать принципиально новые идеи. В отличие от алгоритмов, люди могут формировать будущее, предвидеть потребности рынка и находить нестандартные решения.

Человеческий опыт играет незаменимую роль в создании инноваций. Эмоции, склонность к риску и интуитивное понимание лежат в основе значимых культурных и технологических достижений. Алгоритмы же способны лишь копировать и комбинировать существующую информацию.

Важным аспектом является интерпретация данных. ИИ может обрабатывать большие объемы информации, но именно человек определяет ключевые параметры, контекст и делает окончательные выводы. Кроме того, несмотря на достижения в области распознавания эмоций, ИИ не может заменить искреннюю человеческую эмпатию, которая является фундаментом доверия и лояльности в бизнесе.

Руководитель Центра компетенций Роскачества подчеркнула, что искусственный интеллект может поддерживать разговор, определять эмоциональную окраску, замечать признаки беспокойства в голосе. Но подлинная эмпатия — это не алгоритм, а человеческая реакция на другого человека. Именно грамотное человеческое общение формирует доверие, повышает лояльность и создает ощущение сопричастности. В мире, где все становится стандартизированным и быстрым, человечность становится уникальным преимуществом, выделяющим бренд, команду и сервис среди конкурентов.

И, наконец, за каждой успешной трансформацией стоят конкретные люди и команды. Покупка программного обеспечения и внедрение алгоритмов не гарантируют успеха, если они не адаптированы к корпоративной культуре и не поддерживаются активной работой с сотрудниками. Зачастую провалы в процессе цифровой трансформации объясняются чрезмерным увлечением технологиями в ущерб человеческому фактору.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

