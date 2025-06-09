Пингвины-гиганты: как они стали королями моря и почему исчезли

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Окаменелости, найденные на юге Новой Зеландии, открыли двери в прошлое, выявив огромный доисторический вид пингвинов, известный как Кумиману фордицей.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пингвины

Этот гигантский пингвин жил вдоль береговой линии в эпоху палеоцена около 57 миллионов лет назад и весил примерно 154 килограмма, что значительно больше современных императорских пингвинов. Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета и опубликованное в "Журнале палеонтологии", проливает свет на эволюцию пингвинов и показывает, что в те времена существовали гигантские морские птицы, ныряющие на большую глубину.

Окаменелости Кумиману фордицей были найдены в прибрежных валунах Северного Отаго и датируются периодом от 59,5 до 55,5 миллионов лет назад, вскоре после массового вымирания нептичьих динозавров. Группа исследователей использовала лазерное сканирование для создания цифровых моделей костей, чтобы сравнить этот древний вид с современными пингвинами. Это открытие меняет представление о том, когда пингвины начали развиваться в гигантов, указывая на то, что они стали крупными гораздо раньше, чем считалось ранее.

Кроме Кумиману, исследователи также обнаружили новый вид — Petradyptes stonehousei, весивший около 50 килограммов. Это подчеркивает разнообразие пингвинов в то время и их успешность в экосистемах. Огромные размеры Кумиману обеспечивали ему множество преимуществ, таких как возможность нырять глубже и охотиться на более крупную добычу, а также лучше сохранять тепло в изменяющемся климате.

Несмотря на свои впечатляющие размеры и способности, Кумиману и другие гигантские пингвины исчезли, и точные причины этого остаются неясными. Однако предполагается, что конкуренция с морскими млекопитающими, такими как тюлени и зубатые киты, сыграла ключевую роль в их исчезновении, пишет timesofindia.indiatimes.

Уточнения

Кли́мат — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

