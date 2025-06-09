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Между часом и пятью: почему именно это время выбирают хакеры для ночных рейдов

1:55
Наука

Российские предприятия и технические вузы столкнулись с новой волной кибератак, организованных хакерской группировкой Librarian Ghouls, которая стала известна с декабря прошлого года.

Хакер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хакер

Их "фишка" — ночные рейды, когда активность достигает пика между часом и пятью утра.

По данным "Лаборатории Касперского", атаки начинаются с массовой рассылки фишинговых писем, маскирующихся под деловую переписку или служебные уведомления. В этих письмах находятся вредоносные архивы, защищенные паролем. Ничего не подозревающие сотрудники, распаковав такие архивы, открывают злоумышленникам путь к удаленному управлению своими компьютерами, пишет "Царьград".

После проникновения на устройство хакеры похищают учетные данные и устанавливают программы для скрытого майнинга криптовалют. Таким образом, они получают доступ к ценной информации и незаконную прибыль от добычи цифровых активов. 

Выбор временного окна для атак (01:00-05:00) не случаен. В это время персонал ИТ-безопасности и центров мониторинга минимален, а бдительность пользователей снижена. Запущенные ночью процессы, включая майнинг, могут дольше оставаться незамеченными до утра.

На фоне этого компания "Ростелеком" анонсировала запуск нового сервиса защиты от киберугроз и мобильного мошенничества, который поможет пользователям минимизировать риски. Однако эксперты подчеркивают, что для противодействия таким атакам необходима комплексная защита и повышенная бдительность сотрудников.

Специалисты из FACCT (бывший Group-IB) в своем последнем квартальном отчете указывают на растущий тренд "гибридных" атак (данные + криптоджекинг), особенно против уязвимых инфраструктур с ценной информацией.

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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